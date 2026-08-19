Изграждат швейцарски бункери за златото и колите на супербогатите

Свръхбогатите разполагат с достатъчно луксозни бункери за избор, но този проект обаче извежда подготовката за апокалипсис на съвсем ново ниво. Огромна мрежа от подземни трезори се изкопава в Швейцарските Алпи, предлагайки на ултрабогатите силно защитено място за съхранение на всичко, от безценно изкуство и злато до винтидж ферарита и скъпи вина. Зад проекта стои швейцарският бизнесмен Томас Гасер, председател на борда на Brünig Mega Safe. Комплексът се строи под прохода Брюниг, близо до селото Лунгерн.

20 частни трезора под 100 метра скала

Комплексът ще побере около 20 частни трезора, заровени под повече от 100 метра плътна скала, естествена крепост, предназначена да не допуска престъпници. Разработчиците твърдят, че сигурността ще бъде сравнима с тази на Швейцарската национална банка. Но влизането няма да е евтино. Всяка подземна пещера се продава на 99-годишен наем, като цените стартират от близо 1 милион швейцарски франка. Семейната компания на Гасер, в която работят 300 души, от десетилетия е специализирана в подземни дейности, кариерни разработки и използването на взривни вещества. Строителството вече е в напреднал етап,като се очаква комплексът да отвори догодина.

Строги мерки за сигурност

„Първо ще трябва да преминете през специален чекпойнт и да излезете от превозното средство. Ще има няколко нива на проверки за сигурност, които очевидно няма да бъдат разкрити пред обществеността“, каза Гасер пред RTS. Дори журналисти не бяха допуснати да видят бъдещия вход на комплекса.

„Предимството е, че клиентът става собственик - всеки трезор има собствен кадастрален номер и имотът дори може да бъде ипотекиран“.

Любопитен факт е, че подземието някога е имало далеч по-малко тайнствено предназначение. Там се е намирал комплексът Cantina Caverna, включващ ресторант, закрито стрелбище и тренировъчен център за пожарникари.

Разделени мнения в Лунгерн

Проектът предизвиква смесени реакции сред жителите на малкото селце Лунгерн. Някои се питат защо на района му е нужен луксозен бункер за милиардери, а един от местните се оплаква: „Строят нещо за хора, които и без това имат прекалено много пари“. Други обаче подхождат с хумор и с нетърпение очакват да видят как спортните коли на новите им подземни „съседи“ ще фучат по криволичещите алпийски пътища.