Швейцария стана жертва на геополитическите игри

Шведският производител на електрически превозни средства „Полстар“ (Polestar) обяви, че ще бъде принуден да прекрати продажбите на нови автомобили на пазара в САЩ, считано от моделната 2027 година. Решението идва, след като американските власти отказаха да предоставят на компанията необходимото разрешение съгласно новото Правило за свързаните превозни средства (Connected Vehicles Rule). Новината веднага оказа негативно влияние върху финансовите пазари, като акциите на компанията поевтиняха с 5,7 на сто в ранната търговия.

Ударът на американското законодателство

Строгото правило за свързаните превозни средства беше прието в началото на 2025 г. от администрацията на Джо Байдън и впоследствие беше изцяло запазено и потвърдено от президента Доналд Тръмп. Законът налага тежки ограничения върху вноса и продажбата на превозни средства, които използват софтуерни и хардуерни системи, разработени в Китай.

Под ударите на регулацията попадат масови и ключови технологии като Bluetooth, Wi-Fi, клетъчна свързаност и някои специфични сателитни комуникационни системи. Според мотивите на Вашингтон тези системи представляват риск за националната сигурност, тъй като биха могли да позволят събирането на чувствителни лични данни за американските граждани и собственици на превозни средства. Мярката е част от по-широката стратегия на САЩ за ограничаване на китайското икономическо влияние и за защита на местната автомобилна индустрия, като успоредно с това върху вноса на китайски електромобили вече бяха наложени изключително високи мита.

Китайската връзка и съдбата на настоящите модели

Проблемът за „Полстар“ производителите произтича от факта, че мажоритарен собственик на бранда е китайският автомобилен гигант „Джийли Холдинг“ (Geely Holding). Още през 2024 г. ръководството на шведската марка предупреди публично, че подобни регулации на практика ще доведат до пълна забрана на търговската ѝ дейност в САЩ. Това блокира дори автомобили, които се сглобяват на американска земя, какъвто е случаят с модела „Полстар 3“, чието производство беше концентрирано в завода на „Волво Карс“ (Volvo Cars) в Южна Каролина с цел избягване на митата.

От компанията поясниха, че ще продължат да продават наличните в момента на пазара модели „Полстар 3“ и „Полстар 4“ до изтичането на крайния срок, като след това ще поддържат пълна функционалност на съществуващата си сервизна мрежа за обслужване на клиентите в страната. За разлика от тях, други производители се справят по-успешно с регулаторния натиск – „Волво Карс“ вече получи частично одобрение за гамата си, а американският концерн „Форд“ (Ford) води интензивни преговори за получаване на подобни изключения.

Спасителният пояс: Европа става основен пазар

Изтласкването от САЩ принуждава „Полстар“ да преструктурира изцяло глобалната си стратегия и да се насочи към Стария континент. Главният изпълнителен директор на марката Михаел Лошелер потвърди, че автомобилният сектор навлиза в ера на регионална фрагментация и Европа ще бъде основният двигател за бъдещия растеж на компанията.

Това решение е логично и от гледна точка на текущите пазарни резултати. Продажбите на „Полстар“ в САЩ и без това бяха слаби поради засилената конкуренция и охлаждането на потребителския интерес към електромобили в страната. За първото тримесечие американският пазар е формирал едва 6 на сто от общите доставки на бранда, докато европейският пазар е генерирал огромните 78 процента от продажбите.

Финансови предизвикателства и бъдещи планове

„Полстар“ продължава да изпитва сериозни ликвидни проблеми и трудности при постигането на рентабилност, като оцеляването на марката до момента зависи до голяма степен от постоянните капиталови инжекции от страна на „Джийли Холдинг“. Сривът на борсовата стойност дори наложи извършването на процедура по обратно разделяне на акциите (reverse split), за да може компанията да запази присъствието си на борсата в Ню Йорк.

В отговор на икономическия и митнически натиск компанията променя продуктовия си план. Вместо скъпоструващо разработване на изцяло нови платформи, фокусът ще падне върху обновяване на текущото портфолио. До края на тази година се очакват доставките на модернизирания „Полстар 4“, а през 2027 г. ще дебютира и обновеният „Полстар 2“. Голямата надежда за европейския пазар остава следващият изцяло нов модел – компактният кросоувър „Полстар 7“. Той ще бъде напълно изчистен от рискови геополитически компоненти, като производството му ще се осъществява в новия модерен завод на „Волво Карс“ в Словакия.

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