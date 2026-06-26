Заради рекордните жеги в Европа: Спря най-старата АЕЦ в света

Продължаващата гореща вълна в Западна Европа принуди операторите на най-старата действаща атомна електроцентрала в света – швейцарската АЕЦ „Бецнау“, временно да спрат работата на двата ѝ реактора. Причината за безпрецедентната мярка са критично високите температури на водата в река Ааре, която се използва за охлаждане на съоръженията.

Риск за речната екосистема

Енергийната компания „Акспо“ (Axpo), която управлява централата, съобщи, че в рамките на два последователни дни температурите на водата в реката са достигнали 25 градуса по Целзий. Процесът на охлаждане изисква извличане на вода от Ааре, която след това се връща обратно в коритото, което допълнително повишава нейните градуси. Спирането е предприето изрично с цел да се предотврати екологична катастрофа и масово измиране на риба в реката. Мощността на реакторите започна да се свива още в началото на седмицата, когато беше намалена наполовина.

Близо 60 години в експлоатация

АЕЦ „Бецнау“ е разположена на остров в река Ааре в Северна Швейцария, на по-малко от 10 километра от границата с Германия, и функционира без прекъсване от далечната 1969 година. От ръководството на централата уточниха, че планове за рестартиране на блоковете ще бъдат изготвени веднага щом температурите на водата спаднат трайно до безопасни нива.





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