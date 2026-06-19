Швейцария разнебити Босна и Херцеговина

Швейцария спечели убедителна победа с 4:1 над Босна и Херцеговина на Мондиала.

Швейцарците бяха отборът, който първи вдигна обороти и установи по-продължителен контрол над топката, стигайки до няколко корнера. А в 10-ата минута стана факт и първият по-добър изстрел в мача - той бе дело на Дан Ндой по диагонала от 10-11 метра, но топката мина встрани от гредата.

Балканците бяха принудени да се дръпнат в своята половина и да се отбраняват, изчаквайки добри шансове за контраатаки, каквито обаче не се появяваха.

Мачът се движеше под контрола на "кръстоносците", които обаче въпреки продължителното владение и множеството атаки, не съумяваха да намерят път към вратата на Босна, но играеха приятен и бърз футбол.

Най-сетне шанс и за босненския тим - Един Джеко финтира съперник в наказателното поле и центрира на далечната греда в 31-ата минута, но Сеад Колашинац не успя да играе с топката от няколко метра. До почивката босненските национали направиха още няколко добри атаки, ала в крайна сметка двата тима се прибраха на почивка без попадения.

Второто полувреме започна без промени и отново с швейцарски натиск, а поредният пробив на Ндой отляво завърши с още един удар.

Изключително изпълнение на Ндой в 56-ата минута - крилото се завъртя и отправи фамозен удар със задна ножица, но право в ръцете на Васил. След това се оказа, че Ндой е бил в засада.

Блестящо спасяване на Васил и в 62-ата минута, когато показа отличен рефлекс при удар с глава отблизо и рикошет в негов съотборник. А след близо 70 минути футбол и вратарят на Швейцария Грегор Кобел най-сетне имаше работа - след далечен изстрел на Дедич той направи първото си спасявне в двубоя.

1:0! Резервата Йохан Манзамби откри само три минути след появяването си в игра. Друг играч, който влезе като резерва, Рубен Варгас, центрира от лявото крило, а след лошо изчистване топката попадна на десния крак на швейцарския №9 и той отбеляза от малка дистанция.

Червен картон! Босна остана с 10 души на терена в 80-ата минута, когато Бреел Емболо се откъсна от Тарик Мухаремович и излизайки сам срещу вратаря бе повален на границата на наказателното поле. Директно изгонване за босненския бранител. От последвалия свободен удар Варгас стреля силно, но в ръцете на вратаря.

2:0! Рубен Варгас удвои за своите в 85-ата минута и на практика предреши изхода срещу десетима от Босна. Емболо намери съотборника си на добра позиция около точката за дузпата и той отбеляза втори път за страната си.

Последва гол и на Манзамби в 90-та минута, за да стане резултатът класически. Босненците върнаха едно попадение в добавеното време. Веднага обаче последва четвърти гол за кръстоносците чрез Гранит Джака, който подпечата разгромната победа.

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