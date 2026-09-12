8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“
СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
Централата преустанови дейност, за да защити речната екосистема от прегряване
В момента електроенергията в ОАЕ се произвежда основно чрез изгаряне на природен газ
Това ще бъде първото в Европа подобно иновативно въведение, което ще се използва при рутинни операции в електроцентрала
Експлозия в електроцентрала в Китай взе жертви. Най-малко 21 души са загинали, а петима други са ранени, сочи информация на AFP. Взривът е предизвик...
Стара електроцентрала се срути в английското графство Оксфордшир. Инцидентът стана вчера следобед, около 16.00 часа местно време. Световните медии обя...
В понеделник стартира изпълнението на проекта за построяването на първата атомна електроцентрала в Египет. Тя ще бъде в северозападния регион Даба, а...
Оксфорд. 25 пожарни коли се се включиха в гасенето на сериозен пожар в електроцентралата Didcot B край Оксфорд, Англия, предаде AFP. От компанията-со...
Има още резерви за свиване на разходите във всички дружества Евтиният ток блокира инвестициите в енергийна ефективност, казва Иван Хиновски 4 SOS де...
Гори главното хранилище на единствената електроцентрала в Ивицата Газа, съобщи РИА „Новости". Агенцията цитира служител на централата, според когото с...
Стара Загора. Точно преди 100 години в Града на розите е пуснато електричество осветление. Първите крушки светват в салона на читалище „Искра" в 0 ча...
Нараха. В Япония започна работа първата в света плаваща вятърна електроцентрала. Тя се намира в океана, на двайсет километра от град Нараха, разположе...
София. За да се отвори насилствено място за АЕЦ "Белене" в българската енергийна система, трябва да бъдат затворени АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ-ове в Маришкия...
Токио. Япония ще започне изключването на последния си работещ ядрен реактор в неделя за планова проверка, като не се предвижда реакторът да бъде рест...