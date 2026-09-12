Всичко за Електроцентрала

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Строят първата АЕЦ в Египет

Строят първата АЕЦ в Египет

В понеделник стартира изпълнението на проекта за построяването на първата атомна електроцентрала в Египет. Тя ще бъде в северозападния регион Даба, а...

04 януари | 15:10
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Пуснаха плаваща централа

Пуснаха плаваща централа

Нараха. В Япония започна работа първата в света плаваща вятърна електроцентрала. Тя се намира в океана, на двайсет километра от град Нараха, разположе...

11 ноември | 20:33
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