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Искат данък за бомбоубежища

Искат данък за бомбоубежища

Плевен. Общината иска близо 9000 лева за дънък сгради и такса смет заради 10 бомбоубежища на територията на града. Тези дългове са натрупани от МВР в...

26 септември | 13:57
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