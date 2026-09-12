Изграждат швейцарски бункери за златото и колите на супербогатите
Цената за достъп започва от 1,23 млн
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Цената за достъп започва от 1,23 млн
Гони го параноя за сигурността му
Според следователите един от тях се намира в затворения уралски град Межгорие
Днес се очаква морето да се успокои
Бедствието в Луизиана може да е най-силно от Катрина
Плевен. Общината иска близо 9000 лева за дънък сгради и такса смет заради 10 бомбоубежища на територията на града. Тези дългове са натрупани от МВР в...
Благоевград. Трима души, сред които и непълнолетен десетокласник, завъртяха чукове, кирки и лопати, за да потрошат бункери и да извадят металните прът...