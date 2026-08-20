Русия е готова за ядрена подводна война. Пусна призрака на океанските дълбини

Руският военноморски флот официално даде старт на фабричните морски изпитания на една от най-секретните си и опасни придобивки — атомната подводница „Хабаровск“. Корабът със специално предназначение е напуснал корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск и е навлязъл във водите на Бяло море, където ще бъдат тествани неговите системи за управление, задвижване и здравина на корпуса. Това е първото излизане в открити води за плавателния съд, чието строителство започна още през 2014 г.

Майката на „оръжието на Апокалипсиса“

Основната и най-плашеща характеристика на „Хабаровск“ е, че тя е първата подводница, изцяло и специално проектирана да бъде носител на ядрените подводни безпилотни апарати „Посейдон“. Докато първият носител на тези оръжия — гигантската подводница „Белгород“ — беше преустроен модел от съветската епоха, „Хабаровск“ (Проект 09851) е конструиран от нулата около тези масивни торпеда. Новият подводен хищник има дължина от около 135 метра и водоизместимост над 10 000 тона. Очаква се подводницата да бъде оборудвана с шест пускови установки за суперторпедата „Посейдон“, което е с две повече, отколкото може да пренася „Белгород“.

Какво представлява „Посейдон“ и защо плаши Запада?

Оръжието, което „Хабаровск“ ще пренася в океанските дълбини, често е наричано в западните медии „дронът на Страшния съд“. Посейдон представлява дълбоководен роботизиран апарат с ядрена енергийна установка, който притежава практически неограничен обхват. Благодарение на своя ядрен реактор той може да измине хиляди километри под водата.

Освен това апаратът е способен да се спуска на огромна дълбочина до 1000 метра, което го прави почти неуловим за съвременните системи за противоподводна отбрана. Военните експерти предупреждават и за неговия опустошителен капацитет, тъй като мощността на ядрената му глава може да достигне десетки мегатонове, способни да предизвикат радиоактивно цунами и да унищожат крайбрежни градове или цели ескадри от самолетоносачи.

Нов етап в подводната война

Първото плаване на „Хабаровск“ е ясен сигнал, че Русия преминава от статичното изграждане в доковете към реалното внедряване на нов вид стратегическо ядрено възпиране. Тези оръжия работят извън балистичните траектории, около които са изградени съвременните западни системи за ранно предупреждение, което поставя нови предизвикателства пред военните плановици на НАТО.

След приключване на заводските и държавните тестове, както и пълната интеграция на оръжията, се очаква подводницата официално да бъде приета на въоръжение. Прогнозите сочат, че това ще се случи в края на 2026 или през 2027 г., като крайната дестинация на „Хабаровск“ ще бъде руският Тихоокеански флот. Там вече се подготвя специална брегова инфраструктура в Камчатка за поддръжка на новия подводен флот.

