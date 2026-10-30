Драма. Оцелялата от екзекуция Криста Пайк проговори

Осъдената на смърт Криста Пайк, която оцеля след опита за екзекуция със смъртоносна инжекция преди месец в Тенеси, говори за първи път за случилото се с нея.

Тя съобщи, че се възстановява, "но изцелението не е същото като това да си добре".

"Няма момент от онази нощ, в който да не съм изпитвала болка. Тялото ме боли. Ръцете ме болят. Болят ме дланите. Боли ме гърлото. Все още ми е трудно да говоря", каза Пайк в писмено изявление, което според адвокатите ѝ им е било продиктувано от нея, съобщи Си Ен Ен.

"И болката не е само физическа. Има болка в ума и в душата ми., казва в изявлението Пайк, която беше изписана от болницата след десетдневно лечение и вече се намира отново в затвора.

50-годишната Пайк е била хоспитализирана, след като е оцеляла след две дози пентобарбитал, докато щатът не успя да я екзекутира на 30 септември за убийството на съученичката ѝ Колин Слемър през 1995 г. След провалената екзекуция Спайк е била на апаратно дишане и адвокатите ѝ не са очаквали тя да оцелее. Но тя се е събудила, започнала е да говори и дори да ходи с помощ.

Сега Пайк каза, че е била "готова да умре" чрез екзекуция, но вместо това "се е събудила сама в болница, объркана и с болка", пише в изявлението.

Това е първият публичен коментар, направен от осъдената на смърт след неуспешната екзекуция. Тя е единственият човек, оцелял след инжектиране на смъртоносни химикали по време на екзекуция, според Информационния център за смъртното наказание.

Пайк е започнала съдебната битка, за да предотврати втори опит да бъде екзекутирана. Осъдената на смъртоносната инжекция е била върната в затвора по-рано този месец след 10-дневната хоспитализация и продължава да получава медицински грижи, уточняват адвокатите ѝ.

"От онази нощ съм до голяма степен изолирана в болничното отделение на затвора, далеч от други хора и човешки контакти, които означават толкова много за мен", каза Пайк в изявлението. "Тази изолация носи своя собствен вид болка. Прекарах 28 години в изолация и голяма част от това, което изпитвам днес, е повторение на това състояние.", посочва затворничката.

Веднага след неуспешната екзекуция републиканският губернатор на Тенеси Бил Лий нареди разследване на това, което се е объркало в камерата на смъртта, и отложи за неопределено време друга екзекуция, насрочена за тази година. Лий не е склонен да смекчи присъдата на Пайк, каза той пред репортери тази седмица в Нашвил.

"Тя все още е в затвора, съгласно законите на щата Тенеси", каза губернаторът. Той не допуска също да бъде отменена екзекуцията. "Подозирам, че присъдата ѝ ще бъде същата като предишната, освен ако съдилищата не решат друго.", добавя Лий.

Фактът, че убийцата на дъщеря им остана жива, разстрои семейството на жертвата Колин Слемър, което заяви, че вниманието към състоянието на Пайк е отклонило фокуса от убитата. "Мисля, че държавата ми дължи голямо извинение", каза Мей Мартинес, майката на Слемър, пред CNN по-рано този месец.