Нова сензация с екзекутираната Криста Пайк

Осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк, която оцеля след опита да бъде екзекутирана, е в съзнание и говори в болницата, където ѝ се оказва лечение, съобщиха снощи адвокатите ѝ, цитирани от Асошиейтед Прес.

„Противно на всички очаквания Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава спешна медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания, които е претърпяла по ръцете, тя все още е окована с белезници към леглото.

Възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Прогнозата остава неясна, но като минимум очакваме дълъг процес на възстановяване“, се казва в изявление на адвокатите на Пайк.

Адвокатите ѝ също така заявиха, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медицинския екип в болницата, „които се отнесоха към Криста като към човек и ѝ оказаха изключителна грижа“.

Изявлението на адвокатите е първият знак, че състоянието на Пайк се е подобрило, откакто линейка я откара от затвора в Нашвил миналата сряда, посочва АП.

Пайк оцеля, след като ѝ бяха инжектирани две дози пентобарбитал.