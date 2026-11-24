Три зодиакални знака навлизат в особено благоприятен период, през който късметът ще бъде на тяхна страна. Седмицата до 29 ноември 2026 г. носи възможности за успех, важни лични решения и поставяне на основите на бъдещо финансово благополучие. Пълнолунието в Близнаци на 24 ноември ще помогне за изясняване на дълго отлагани въпроси, а преминаването на Марс в Дева на 25 ноември ще даде нова посока на амбициите. Астрологът Кейт Роуз разкрива пред американското издание Йор Танго кои са тримата големи късметлии и как да се възползват от благоприятните обстоятелства.

Лъв - щастлив обрат и сбъдване на съкровено желание

За Лъвовете това е седмица, през която могат да открият неочакван път към щастието. След период на колебания и преосмисляне те постепенно ще осъзнаят какво действително има значение за тях. Това може да се окаже повратен момент както в личния живот, така и в професионалните планове.

Особено важна ще бъде събота, 28 ноември, когато астрологическите влияния ще засилят желанието за промяна. Лъвовете ще получат възможност да разграничат истинските си мечти от целите, които преследват единствено заради очакванията на околните. Възможно е важен разговор или преживяване да им помогне да вземат решение, което отдавна отлагат.

Кейт Роуз съветва представителите на знака да се вслушват повече в сърцето си. Късметът ще ги съпътства най-силно, когато насочат усилията си към заниманията и хората, които им носят истинско удовлетворение. Предстои време за действия, но първо трябва да бъдат сигурни в избраната посока.

Везни - пълнолунието отваря вратата към голяма мечта

Везните са сред най-големите любимци на звездите през последната седмица на ноември. Още на 24 ноември пълнолунието в Близнаци ще им донесе яснота по въпрос, който ги вълнува от месеци. Възможно е да настъпи развръзка на ситуация, започнала около 14 юни, когато е било поставено началото на важен житейски процес.

За представителите на знака това ще бъде период на решения. Някои Везни ще трябва да изберат между две привлекателни възможности, други ще се изправят пред необходимостта да променят плановете си. Колебанието постепенно ще отстъпи място на увереността, защото вече ще разбират по-добре какво искат от живота.

Астрологът подчертава, че щастливият обрат няма да дойде единствено благодарение на благоприятните обстоятелства. Везните трябва да проявят смелост и да поемат разумен риск в името на мечтите си. Именно решението, което вземат през тази седмица, може да се окаже начало на важна положителна промяна.

Козирог - започва период на богатство и големи възможности

За Козирозите седмицата носи особено обещаваща перспектива, свързана с финансовата стабилност и бъдещото благополучие. На 25 ноември Марс преминава в Дева и поставя началото на продължителен период, през който представителите на знака ще могат да изградят основите на по-успешен и осигурен живот.

Това обаче няма да бъде време за прибързани решения и очакване на незабавни резултати. Късметът ще се проявява чрез нови възможности, внимателно планиране и готовност да се предприемат промени. Някои Козирози ще трябва да преодолеят страха си от неизвестното, докато други ще открият перспективи, които досега изобщо не са обмисляли.

Кейт Роуз обръща внимание, че най-значимите резултати от този благоприятен период могат да се появят едва през втората половина на 2027 г. Това не означава, че дотогава предстоят трудности, а че замислените промени изискват повече време. Затова звездите насърчават Козирозите да бъдат търпеливи и последователни. Решенията, взети сега, могат да се превърнат в основа на дългосрочен успех и материално благополучие.