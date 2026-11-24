Над 270 почти забравени ястия ще получат нов живот в турския град Адана, известен с прочутия си кебап и пикантната местна кухня. Властите и местни организации подготвят създаването на специален гастрономически център, където ще се обучават готвачи и ще се възстановяват рецепти, предавани от поколение на поколение. Проектът предвижда сътрудничество с фермери, използване на традиционни продукти и развитие на кулинарния туризъм. Целта е центърът да отвори врати през 2027 г., съобщава „Хюриет дейли нюз“.

От село на село в търсене на забравените вкусове

Всичко започва през 2021 г., когато с финансиране от Европейския съюз стартира инициативата „Общо културно наследство: Забравената кулинарна култура на Адана“. В нея участват Федерацията „Адана Торослар“, Университетът „Чукурова“ и италианският клуб „Уигуам“. Изследователи обикалят селата в областта и записват рецепти, много от които вече почти не се приготвят.

Резултатът е впечатляващ - събрани са 271 традиционни ястия, чиито рецепти са публикувани в специална книга. Част от тях произхождат от планинските селища северно от Адана, където местната кухня е запазила особености, различни от познатите ресторантски специалитети.

Сред откритите кулинарни съкровища е „ешкия кебап“, известен като хайдушки кебап, който се приготвя от месо на открит огън. В книгата присъстват също сарми с месо и листа от слез, супа „камхи“ от пшеница и месо, салата от репички с тахан и традиционното ястие „оваламач“, приготвяно на основата на хляб.

Новият център ще обучава майстори готвачи

След събирането на рецептите организаторите пристъпват към следващия етап - създаването на „Историческа гастрономическа къща на Адана“. Въпреки названието си тя няма да бъде просто кулинарна изложба, а цял комплекс, посветен на традиционната кухня.

Предвижда се там да се обучават професионални готвачи, които да усвояват старите начини на приготвяне на храната. В проекта участва и кооперативът „Гастрономическите султани“, който ще подпомага обучението и популяризирането на местните специалитети.

Председателят на Федерацията „Адана Торослар“ Дженап Ерьол съобщи, че подготовката е приключила и остава да бъде осигурен подходящ терен. Организаторите се надяват гастрономическата къща да заработи през 2027 г.

Фермерите ще доставят продукти без посредници

Особено внимание в проекта е отделено на връзката между традиционната кухня и местното земеделие. Организаторите планират да работят непосредствено с производители от селските райони, които да доставят естествени продукти за приготвянето на ястията.

Идеята е фермерите да получат нови възможности за реализация на продукцията си, а потребителите да имат достъп до местни храни на по-достъпни цени. Така развитието на гастрономическия център ще бъде свързано и с подкрепата за селските стопанства.

Според Ерьол преките доставки ще позволят да се насърчи производството на характерните за региона земеделски продукти. Те ще бъдат използвани както в обучението на готвачите, така и при представянето на традиционните рецепти.

Адана е много повече от кебап и шалгам

Проф. д-р Саит Сай от Университета „Чукурова“, един от ръководителите на проекта, подчертава, че кулинарното наследство на Адана далеч не се изчерпва със знаменития кебап и шалгама - традиционната ферментирала напитка от ряпа.

Местната кухня включва разнообразни ястия от булгур, брашно, месо, зеленчуци и млечни продукти. Много от рецептите са запазени благодарение на възрастните жители на селата, които продължават да ги приготвят по наследени семейни традиции.

По думите на проф. Сай новата гастрономическа къща ще бъде изградена в историческа среда и ще има характер на обучителен кампус. Организаторите предвиждат тя да представя традиционните ястия пред местни и чуждестранни посетители, като превърне Адана в по-значима дестинация за гастрономически туризъм.