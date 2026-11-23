Светослав Бърканичков и синът му Джулиан станаха големите победители във "Фермата: кръвта вода не става". Баща и син си тръгват с наградата от 75 000 евро.

Баща и син, открили се едва преди 9 години - историята им звучи като филмов сценарий и доказва, че понякога самият живот е най-добрият разказвач. Кръвната връзка се оказа по-силна от всичко. Джулиан и Светослав не само наваксаха изгубеното време и да доказаха, че кръвната връзка може да бъде по-силна от всичко, но и си тръгват като победители от предаването.

В първата игра двойките минаваха покрай заграждения с ток и пренасяха мед в черпаци.

Във втората игра двойките трябваше дълго време да задържат плочка с два пръта.

В третата игра издирваха букви в купа сено, за да съставят думи.

Джулиан и Светослав Бърканичков надделяха над едни от най-силните и обичани участници в сезона – багатурците Рая и Горан Гънчеви. След равенство във физическите изпитания баща и син спечелиха дуела с победа в решаващия куиз, като отговориха правилно на повече въпроси за България и фермерския живот.

Съпрузите Бисер и Мая успяха да победят категорично Виолета и Николай с впечатляващия резултат 6:0 и така заеха и последното място на финала.

Освен че стигнаха до финала трите двойки изградиха силно приятелство помежду си по време на десетия сезон на „Фермата“. Но те бяха и най-големите си конкуренти в последната битка за голямата награда от 75 000 евро.

Гласуването на останалите фермери даде 1 точка към актива на участниците. Крис и Нора от "Ергенът", които влязоха като двойка, но се разделиха в предаването, гласуваха поотделно.

Зрителското гласуване пък имаше решаваща роля за избора на двойката победител.