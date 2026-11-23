Технологичният гигант Nvidia възстанови Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор по-малко от две седмици след изненадващата му оставка, предизвикана от скандал с предполагаема китайска шпионка. Новината предизвика силен ръст на акциите на компанията, които поскъпнаха с близо 27% в предварителната търговия.

Решението е взето единодушно от борда на директорите, който възстанови Хуанг и като президент и член на съвета на директорите. Преди гласуването ръководството е получило информация от висши представители на американското правителство, която е разсеяла опасенията, че завръщането му може да създаде риск за националната сигурност на САЩ.

„Бордът вярва, че Дженсън е правилният човек да ръководи Nvidia и че възстановяването му е в най-добрия интерес на нашите акционери, служители, партньори и клиенти“, заяви председателят на съвета на директорите Харви Джоунс.

Самият Хуанг определи завръщането си като голяма чест и заяви, че поема отговорността с нова отдаденост към компанията.

„За мен е чест да се завърна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, посочи той. Хуанг благодари на борда, на ръководния екип, служителите, акционерите и бизнес партньорите за подкрепата, както и на семейството си.

Междувременно от Nvidia съобщиха, че независимо разследване на информацията, според която Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване, ще продължи въпреки възстановяването му на ръководния пост.