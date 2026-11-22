Меди отстрани близкия си приятел Теофил от надпреварата в "Гласът на България". Въпреки че двамата се познават още от детските си години в Сандански и имат общо минало на музикалната сцена, старото приятелство не се оказа достатъчно, за да продължи Тео напред в музикалното риалити.

Елиминациите поставиха попфолк изпълнителя пред трудни избори, а най-емоционалният от тях беше раздялата именно с човека, с когото го свързват дългогодишни спомени. Теофил наскоро се е завърнал от чужбина, а преди години е бил част от екипа на Меди, но по-късно сам е взел решението да тръгне по друг път. На етапа на кастингите двамата дори изпяха заедно хита на Меди "Да си тук" и върнаха публиката към спомените от общото си минало.

В решаващия момент обаче треньорът предпочете да запази в отбора си Никола Попов, чието изпълнение успя да го впечатли по-силно. Въпреки отпадането си Теофил прие решението с усмивка и оптимизъм: "Това е най-яката сцена, най-доброто за мен тепърва предстои", заяви той на тръгване. Любопитен детайл е, че първоначално Тео започна участието си в тима на Мария Илиева, но след като тя се раздели с него, Меди го спаси и го привлече при себе си.

Вечерта донесе още една изненадваща раздяла в отбора на певеца - шоуто напусна и доктор Ясен, който още в началото на сезона предизвика фурор, а треньорите коментираха, че гласът му "лекува". "Благодарен съм за емоцията, срещнах се с невероятни хора", сподели той при сбогуването си със сцената.

Финалните състави в отборите на Меди и Мария Илиева вече са ясни, а през следващата седмица тежката задача с елиминациите предстои за Дара и Иван Лечев.