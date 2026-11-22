Мащабен архитектурен комплекс, скрит под земята в продължение на около 2600 години, е открит с помощта на сателитни технологии в Египет. Съоръжението се намира под останките на древния град Буто, известен още като Могилата на фараоните, а размерите на засечената структура са съпоставими с тези на футболно игрище.

Археолозите предполагат, че под дебелите пластове глина може да се крие неизвестен досега храм, свързан с религиозния живот на древните египтяни. За необикновеното откритие съобщава американското научнопопулярно списание "Попюлър механикс", позовавайки се на изследване, публикувано в научното издание Acta Geophysica.

Загадъчни очертания на 128 метра под Могилата на фараоните

Откритието е направено в археологическия обект Тел ел Фараин, разположен в делтата на Нил. Тук някога се е намирал Буто, един от важните религиозни центрове на Древен Египет, чиято история започва преди около 5000 години.

Градът е преживял множество периоди на разцвет, разрушения и възстановяване. В резултат останките от различните епохи са натрупани една върху друга, а най-старите сгради се намират под дебели пластове глина, тиня и по-късни постройки.

Това създава сериозни затруднения за археолозите. Разкопаването на дълбоките пластове изисква отстраняването на огромни количества земна маса, а високите подпочвени води допълнително усложняват работата.

Затова изследователите прибягнали до необичаен подход. Те анализирали радарни изображения от спътниците Sentinel-1 на Европейската космическа агенция, които позволяват да се откриват особености на земната повърхност и да се определят участъци за по-подробни изследвания.

В района на една от могилите учените забелязали голяма овална аномалия с дължина приблизително 128 метра и ширина 62 метра.

За да установят какво се крие под повърхността, те използвали електрическа томография на съпротивлението. При тази технология през почвата се пропуска слаб електрически ток и се измерва как различните подземни материали го провеждат.

Така могат да бъдат разграничени почвени пластове, камък, вода и останки от тухлени конструкции, без да се налага целият терен да бъде разкопан.

Стени на 2600 години и загадъчни предмети на боговете

Най-интересните резултати дошли от дълбочина между три и шест метра. Там геофизичните измервания разкрили очертанията на масивна постройка от кирпичени тухли, датирана към Саиския период на Древен Египет.

Това е епохата на XXVI династия, започнала през VII век преди Христа след оттеглянето на асирийците и възстановяването на египетската независимост.

След първоначалните измервания археолозите извършили ограничени разкопки и открили стени, фрагменти от керамика и множество религиозни предмети.

Сред находките са амулети с изображения на богинята Уаджет, свързвана с покровителството над древния Буто, както и на Изида, Анубис, Хор и Бес. Намерена е и фаянсова плочка с изображение на богинята Хатор, почитана като покровителка на любовта, музиката, танците и плодородието.

Изследователите открили също съд за ритуални дарове, фрагменти от варовикови статуи и амулет с формата на скарабей, свързан с фараона Тутмос III.

Богатството на религиозните предмети подсказва, че постройката може да е служила за извършването на свещени ритуали.

Учените обаче все още не могат да определят окончателно предназначението й. Сред разглежданите възможности са храм, жилище на жреци или погребален комплекс.

Особено любопитно е, че под древните основи е открит дебел пласт чист пясък. Според археолозите египетските строители вероятно са го положили умишлено, за да осигурят стабилна основа върху влажната почва в делтата на Нил.

Подобен подход напомня съвременните инженерни решения за разпределяне на тежестта на големи сгради.

Още един изгубен храм може да чака своите откриватели

Новото изследване поставя началото на следващ етап от археологическите проучвания в Буто. Учените предполагат, че откритата постройка може да не е единственото голямо съоръжение, скрито под земята.

"Нашите резултати показват, че освен известния храм под дебелия глинен пласт може да има погребан още един храм", посочват авторите на научното изследване.

Предстоят допълнителни геофизични измервания, които трябва да обхванат по-голяма територия и да проникнат до по-дълбоките исторически пластове.

Специалистите възнамеряват да използват и по-големи разстояния между измервателните електроди, за да получат по-подробна картина на подземните структури.

Особен интерес представляват най-ранните периоди от историята на Буто. Селището съществува още преди обединението на Древен Египет и продължава да бъде обитавано чак до ранноислямската епоха.

Преди настоящото откритие археолозите вече са разкривали в района останки от древна астрономическа обсерватория, свързана с храмовия комплекс.

Новите данни разширяват представите за мащабите на древния град и неговата религиозна инфраструктура.

Според учените съчетаването на сателитни изображения, електрически измервания и ограничени разкопки позволява да бъдат откривани археологически обекти на места, където традиционните методи са особено трудни и скъпи.

Изследването продължава с надеждата да бъдат установени точните граници и предназначението на постройката, както и дали под нея се крият още по-стари свидетелства за живота в Древен Египет.