Загадката около произхода на шесттонния Олтарен камък в сърцето на Стоунхендж се задълбочава, след като международен научен екип изключи няколко от водещите предполагаеми локации за неговия добив. Резултатите от мащабното проучване са публикувани в научното списание Journal of the Geological Society и съобщени от Университета в Абъристуит на 18 ноември 2026 г.

Огромната пясъчникова плоча с дължина 4,9 метра лежи в центъра на прочутия праисторически паметник в равнината Солсбъри в Южна Англия. Повече от век учените предполагаха, че монолитът е донесен от Уелс, а по-нови изследвания насочиха търсенето към Североизточна Шотландия. В новото проучване изследователи от Великобритания, Канада, Италия и Швеция са съчетали наблюдения на самия монумент с детайлни лабораторни анализи на каменни фрагменти от музейни колекции, изследвайки физическата структура, минералния състав, химичните елементи и изотопния профил на скалата.

"Това е най-цялостното геоложко изследване на Олтарния камък, правено досега. Чрез комбиниране на широк набор от аналитични методи изградихме най-ясната картина за състава на камъка и проверихме водещите теории за произхода му. До момента нито едно от изследваните места не притежава същия набор от характеристики", посочи ръководителят на проучването проф. Дънкан Пири, почетен професор в Университета на Южен Уелс.

Специален акцент в анализа е поставен върху Оркадския басейн в Североизточна Шотландия, смятан досега за най-обещаващ кандидат, но нито един от проверените участъци там не съвпада напълно с "геоложкия пръстов отпечатък" на плочата. Проф. Ричард Бевинс от Университета в Абъристуит уточни, че новите данни не отхвърлят Шотландия като вероятна отправна точка, а дават много по-точни критерии за отсяване на сходни на външен вид скали при бъдещите теренни проучвания. Според колегата му проф. Ник Пиърс в подобно "геоложко детективско разследване" изключването на грешните локации е също толкова важно, колкото и откриването на нови.

Разкриването на точния произход на Олтарния камък е ключово за разбирането на инженерните умения и организацията на древните общества, изградили Стоунхендж между 3000 и 1600 г. пр.н.е. Докато по-малките "сини камъни" са донесени от около 225 км разстояние от Западен Уелс, пренасянето на шесттонен блок от Североизточна Шотландия би означавало транспорт на стотици километри повече по суша или море и неподозирано развити връзки в неолитна Британия.