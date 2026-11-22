Необикновен медицински случай озадачи учени в САЩ. След операция на мозъка 28-годишен мъж започнал да вижда очите и други характерни черти на любимата си котка върху лицата на хората. Още по-странното е, че всичко зависи от това кого ще погледне първо сутринта - домашния си любимец или човек. Случаят е описан от изследователи от американския колеж Дартмут в научното списание Cortex.

Котешки очи върху човешки лица

28-годишният американец, представен в научното изследване с името Карл, живее в североизточната част на САЩ и има сива тигрова котка на име Луна. Обикновено тя е първото живо същество, което вижда след събуждане. От известно време обаче този обикновен сутрешен момент има необичайни последици.

Ако Карл погледне първо Луна, през останалата част от деня понякога започва да вижда характерните й черти върху лицата на други хора. Очите им придобиват бадемовидна форма, зениците изглеждат необичайно разширени, а на места по лицата се появяват ивици, наподобяващи окраската на котката. Това се случва както при непосредствени срещи с хора, така и когато гледа техни изображения на екран.

Любопитното е, че ефектът действа и в обратната посока. Ако първото лице, което Карл види сутринта, е човешко, по-късно може да забелязва неговите очи и зеници върху лицата на други хора, а понякога дори и върху муцунката на собствената си котка.

Всичко започнало след операция на мозъка

Необичайното състояние се появило преди около две години, след като Карл претърпял неврохирургична операция. Лекарите трябвало да отстранят част от десния слепоочен дял на мозъка му заради артериовенозна малформация - опасно преплитане на кръвоносни съдове, което може да предизвика мозъчен кръвоизлив.

Именно тази част от мозъка има ключово значение за обработването и разпознаването на лица. След хирургичната намеса при мъжа се развило рядко зрително нарушение, известно като палинопсия. При него образи или отделни техни елементи, които човек е видял по-рано, продължават да се появяват във възприятията му.

В случая на Карл палинопсията предизвиква и друго нарушение, наречено просопометаморфопсия. То се характеризира с изкривено възприемане на човешките лица, при което отделни черти могат да изглеждат променени по форма, размер или разположение.

"Случаят с Карл, който вижда черти на котката си върху човешки лица и обратно, показва, че отделни характеристики могат да бъдат извлечени от паметта и да повлияят върху текущото ни зрително възприятие", обяснява проф. Брад Дюшен от Дартмут, ръководител на изследването.

Подобен случай с пудел преди 40 години

Оказва се, че медицината познава и друг изключително необичаен случай, описан още през 1986 г. в същото научно списание Cortex. Тогава 58-годишна жена, преживяла инсулт девет месеца по-рано, пътувала в автобус, когато забелязала пудел в скута на друг пътник.

След като погледнала кучето, тя започнала да вижда главата му върху лицата на всички останали пътници. За разлика от Карл, който възприема само отделни котешки черти, жената виждала цялото лице на животното.

За да покажат как изглежда светът през очите на Карл, учените от Дартмут използвали изкуствен интелект. Те създали реалистични изображения на човешки лица с котешки очи и други особености, като самият пациент участвал в коригирането им, докато се доближат максимално до действителните му зрителни възприятия.

Според проф. Дюшен тази технология може да помогне за по-доброто разбиране на редките зрителни нарушения. Лабораторията му вече е получила сведения от над 250 души, които възприемат лицата по изкривен начин. Част от тях първоначално били насочвани към психиатрично лечение, преди да бъде установено, че проблемът е свързан със зрителната обработка в мозъка.