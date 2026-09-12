Каменна армия пази наш град. Най-древните легенди
Застиналата гора на 50 милиона години, родена от море и газ
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Застиналата гора на 50 милиона години, родена от море и газ
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