Нещо необичайно се случва в небето над България. Какво е?

В последните седмици все повече хора съобщават за нещо необичайно в небето над България. В тъмните часове се появяват тънки, вертикални, светлинни колони, които сякаш изникват от нищото – високи, прави, светли, почти нереални. Появяват се за минути, задържат се тихо над хоризонта и после се размиват, сякаш никога не са били там, пише Meteo Balkns.

Това не са северни сияния. Не са и отблясъци от самолети. А още по-малко – технически дефекти или „ефект от камерата“.

Това е напълно реален атмосферeн феномен, който досега почти не се наблюдаваше у нас: температурни светлинни стълбове, появяващи се при специфична комбинация от студено време, висока влажност, инверсия и замърсяване.

Как изглежда явлението?

От земята светлинните стълбове изглеждат като тънки колони, издигащи се вертикално над далечни лампи, фабрики, пътища или дори над градовете. Те не пулсират, не се движат и не трептят. Стоят неподвижно, като светещи „пръчки“, изрязани върху тъмното небе.

На практика това е отражение – но такова, което се случва високо в атмосферата.

Как се образуват светлинните стълбове?

Феноменът е възможен само при определена комбинация от условия. Първо идва инверсията – когато студен въздух е „заключен“ в ниските слоеве на атмосферата, а над него има по-топъл слой. Това създава идеално спокойствие, без вертикално движение, без вятър, без разпръскване на замърсяването.

В този тънък, неподвижен слой се образуват микроскопични ледени кристали – понякога естествени, понякога подпомогнати от замърсяващи частици. Те имат плоска, почти огледална структура. И когато светлина отдолу ги освети, кристалите я отразяват нагоре като колона.

Ефектът е същият като да гледаш светлина през милиони миниатюрни огледалца – вертикален, изчистен, неестествено прав стълб светлина.

Защо започваме да ги виждаме по-често в България?

Отговорът не е приятен...

Страната все по-често попада в дълбоки зимни инверсии, особено в Софийското поле, Перник, Пловдивското поле и Видинско. Комбинираме това с растящото зимно замърсяване и получаваме перфектната рецепта за образуване на светлинни стълбове.

Колкото по-студено и по-застояло е времето, толкова по-вероятно е небето да „запали“ тези вертикални светлини.

В последните години явлението се наблюдава:

над София – при тихо и мъгливо време

около Перник – в дни със силна инверсия

в Пловдив – особено при ниски температури и висока влажност

по Дунавската равнина – след ясни, студени нощи

В северните страни това е почти обичайно явление. У нас тепърва започва да се превръща в климатичен сигнал.

Опасно ли е това явление?

Самите светлинни стълбове не са опасни. Но тяхната поява е ясен, недвусмислен знак: въздухът е силно застоял и почти сигурно замърсен.

Това ги прави не толкова проблем, колкото предупреждение.

Когато видите такива светлини, знайте, че инверсията е силна и вредните частици се натрупват близо до земята. Това са нощи и сутрини, в които чувствителните хора – деца, възрастни, астматици – трябва да внимават двойно.

Явлението е знак за климатичната динамика

Появата на вертикални светлинни стълбове в България не е случайна. Тя се вписва в една по-голяма картина: по-чести и по-дълги инверсии, по-високо замърсяване през зимата, по-топъл повърхностен слой и бързо охлаждащ се въздух над него.

Изменящият се климат прави тези условия по-чести, а градското замърсяване – по-интензивно „Вертикалните светлини“ са красиви, почти мистични, но зад тях стои цял механизъм от инверсии, студ и мръсен въздух. България ги вижда все по-често, защото климатът ни се променя, а зимните застои стават по-упорити. Понякога небето свети не защото е чисто, а защото въздухът е твърде неподвижен, за да пропусне светлината да избяга.





