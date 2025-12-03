Forbes определи топ 10 на най-големите богаташи в света

Класация определи топ 10 на най-богатите в света.
Forbes прави мониторинг на света за милиардери от 1987 г. През първата година откриват 140. Нужни са две десетилетия, за да надхвърли броят им 1000. После стават 2000 през 2017 г. А сега, осем години по-късно, още един важен момент: 3 028 предприемачи, инвеститори и наследници влизат в тазгодишната класация - с 247 повече от миналата година.
Не само че са повече, но и са по-богати от всякога, със съвкупно богатство от 16.1 трилиона долара - почти с 2 трилиона повече спрямо 2024 г. САЩ имат рекордните 902 милиардери, следвани от Китай (516, включително Хонконг) и Индия (205). А ето как изглежда и топ 10 в последния месец на 2025 г.
1. Илон Мъск - 53 г.
Състояние: 342 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник на богатство: Tesla, SpaceX
Индустрия: Автомобилна индустрия
2. Марк Зукърбърг - 40 г.
Състояние: 216 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Facebook
Индустрия: Технологии
3. Джеф Безос - 61 г.
Състояние: 215 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Amazon
Индустрия: Технологии
Лари Елисън - 80 г.
Състояние: 192 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Oracle
Индустрия: Технологии
Бернар Арно - 76 г.
Състояние: 178 млрд. долара
Държава: Франция
Източник: LVMH
Индустрия: Мода и търговия
Уорън Бъфет - 94 г.
Състояние: 154 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Berkshire Hathaway
Индустрия: Финанси и инвестиции
Лари Пейдж - 52 г.
Състояние: 144 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Google
Индустрия: Технологии
Сергей Брин - 51 г
Състояние: 138 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Google
Индустрия: Технологии
Амансио Ортега - 89 г.
Състояние: 124 млрд. долара
Държава: Испания
Източник: Zara
Индустрия: Мода и търговия
Стив Болмър - 69 г.
Състояние: 118 млрд. долара
Държава: САЩ
Източник: Microsoft
Индустрия: Технологии
Източник: Lifestyle.bg
