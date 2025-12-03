Forbes определи топ 10 на най-големите богаташи в света

Класация определи топ 10 на най-богатите в света.

Forbes прави мониторинг на света за милиардери от 1987 г. През първата година откриват 140. Нужни са две десетилетия, за да надхвърли броят им 1000. После стават 2000 през 2017 г. А сега, осем години по-късно, още един важен момент: 3 028 предприемачи, инвеститори и наследници влизат в тазгодишната класация - с 247 повече от миналата година.

Не само че са повече, но и са по-богати от всякога, със съвкупно богатство от 16.1 трилиона долара - почти с 2 трилиона повече спрямо 2024 г. САЩ имат рекордните 902 милиардери, следвани от Китай (516, включително Хонконг) и Индия (205). А ето как изглежда и топ 10 в последния месец на 2025 г.

1. Илон Мъск - 53 г.

Състояние: 342 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник на богатство: Tesla, SpaceX

Индустрия: Автомобилна индустрия

2. Марк Зукърбърг - 40 г.

Състояние: 216 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Facebook

Индустрия: Технологии 3. Джеф Безос - 61 г.

Състояние: 215 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Amazon

Индустрия: Технологии Лари Елисън - 80 г.

Състояние: 192 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Oracle

Индустрия: Технологии Бернар Арно - 76 г.

Състояние: 178 млрд. долара

Държава: Франция

Източник: LVMH

Индустрия: Мода и търговия Уорън Бъфет - 94 г.

Състояние: 154 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Berkshire Hathaway

Индустрия: Финанси и инвестиции Лари Пейдж - 52 г.

Състояние: 144 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Google

Индустрия: Технологии Сергей Брин - 51 г

Състояние: 138 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Google

Индустрия: Технологии Амансио Ортега - 89 г.

Състояние: 124 млрд. долара

Държава: Испания

Източник: Zara

Индустрия: Мода и търговия Стив Болмър - 69 г.

Състояние: 118 млрд. долара

Държава: САЩ

Източник: Microsoft

Индустрия: Технологии

Източник: Lifestyle.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com