Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е
Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
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Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
САЩ имат рекордните 902 милиардери, следвани от Китай
През 2024 г. в компанията са повишени над 300 служители, близо 700 души са участвали в експертни програми, а доброволното текучество е намаляло с над...
BTL Industries завоюва и втора награда в категорията „Компания на 2025 г. в сектор Производство“
Проверени са 1485 магазина и са хванати негодни млечни продукти, консерви и птиче месо
Телекомът бе финалист в категориите HR технология, работодателски имидж и ангажиране на служителите
Телекомът спечели 2 престижни награди: победител в категорията „Ангажиране на служители“ и финалист в категорията „Привличане на таланти“
Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в телекома, ще бъде част от журито на тазгодишното издание на проекта
За втора поредна година компанията е сред водещите в САЩ, допринасящи за прехода към нисковъглеродна икономика
Водеща мрежа от здравни, индустриални и застрахователни компании – със стабилен бизнес модел
Николай Андреев спечели първото място в специалната лидерска категория
Германският канцлер отново оглави списъка на 100-те най-влиятелни жени в света
От „Forbes“ обявиха най-успешните изпълнители
София може да се превърне в дигиталната столица на новите пазари. Това смятат от престижното списание Forbes, като посочват, че именно в този българск...
Двама българи - Екатерина Карабашева и Христо Тенчев, попаднаха в престижна класация на Forbes. Те попадат сред най-успелите предприемачи в социалната...
МБАЛ „Свети Панталеймон" – Плевен е с номинация за Forbes Business Awards 2015. Това става ясно от съобщение, публикувано днес на сайта на Forbes Бълг...
Руският президент Владимир Путин за трети път застана начело на рейтинговата класация на списание "Форбс" за най-влиятелните хора в света. Ежегодният...
Новата година стартира с поредно отличие за „Рефан България", която получи специална Награда за Качество от Forbes на четвъртата официална церемония F...
Руският президент Владимир Путин за втора поредна година е начело в класацията на авторитетното американско сп. "Форбс" за най-влиятелните личности за...
Ню Йорк. Американското списание Forbes обяви най-скъпите спортни брандове за 2014-а година. Рейтингът е в четири категории - спортисти, компании, съби...