Искат паспорта на Андрю. Напуска ли Великобритания

Драмата с бивш херцог Андрю взе нов връх.

Високопоставени лица призовават опозорения бивш херцог Андрю да предаде паспорта си, за да бъде предотвратено евентуалното му напускане на Великобритания, съобщава изданието RadarOnline.

По-малкият брат на крал Чарлз, който вече е лишен от всички свои кралски титли и официални длъжности вследствие на връзките си с Джефри Епстийн, отново се оказва под значителен политически и правен натиск.

Апелът той да се откаже от документите си за пътуване идва след публикуването на вътрешна кореспонденция от наследството на Епстийн, която се разглежда от Комисията по надзор на Камарата на представителите във Вашингтон, както и след нов преглед на Столичната полиция в Лондон, свързан с поведението на някои от бившите му охранители.

Източник, запознат с работата на комисията, коментира: "В документите Андрю изглежда по-виновен, отколкото сам признава. Има сериозни опасения, че ако натискът се засили, той би могъл да се опита да напусне страната и да се укрие." По думите му, ако не бъдат въведени адекватни предпазни мерки, съществува реална възможност той да се оттегли в чужбина. "Андрю може да постъпи като други бивши членове на кралското семейство, които са се измъквали в Близкия изток, когато срещу тях е имало разследвания", допълва източникът.

Засиленото внимание съвпада с разкритията, че Столичната полиция е започнала проверка на телефонни записи, имейли и бележки, принадлежащи на няколко от бившите служители от личната охрана на Андрю. Това става след твърденията, че преди повече от десетилетие той ги е помолил да издирят компрометираща информация за Вирджиния Джуфре. Сред тези твърдения фигурира и обвинение, че през 2011 г. Андрю е предоставил на един от бодигардите си датата на раждане и номера на социалната й осигуровка, като го е подтикнал да направи разследване.

Полицията в момента се опитва да установи дали подобни действия биха могли да се разглеждат като злоупотреба с публична длъжност. Източник от правоохранителните органи заяви: "Разследващите искат яснота какво точно е възложил Андрю на служителите си и дали някое от тези искания е прекрачило професионалните граници. Целта е да се прецени дали ситуацията изисква по-задълбочено разследване."

От Столичната полиция потвърдиха, че се извършва проверка по повод твърденията, че Андрю е използвал екипа си, за да се опита да събере компрометиращи материали за Джуфре: "След скорошни медийни публикации относно действията на служители по този въпрос, обмисляме дали е необходима допълнителна оценка или преглед."

По информация на запознати със случая, до момента са разпитани най-малко двама от бившите му охранители.

Паралелно с това Андрю е изправен пред призиви да даде показания пред Конгреса на САЩ относно приятелството си с Епстийн.

Що се отнася до Вирджиния Джуфре - тя многократно е твърдяла, че Андрю е имал сексуални контакти с нея, когато е била на 17 години.

