Бате Енчо прикова погледите. Вдигна сватба

Любимият на българите актьор Енчо Данаилов, познат на всички като Бате Енчо, се е оженил на 1 май, няколко месеца преди да празнува 68-ия си рожден ден. Актьорът, който на времето водеше предаването "Кой е по-по-най“ по bTV, официализира връзката с колежката си Лилия Мострова, с която са заедно вече 35 години и са отгледали три дъщери, пише "Минаха години".

"Предложих й, защото 35 години ме търпя такъв, какъвто съм. Това друга жена не би го направила - пере ме, глади, готви, работи, роди ми деца, винаги държи да съм добре. Как да не се оженя за нея?!“, коментира Бате Енчо, който празнува рожден ден на 20 октомври.

Той предложил брак на любимата си Лили на Св. Валентин в Малта. Пътували с децата от школата на Бате Енчо, които участвали в различни концерти в страната. В първия свободен момент актьорът завел жена си от на моста Сейнт Джулиън - от двете му страни било написано "любов".

Изведнъж Енчо изненадал Лили, като паднал на коляно, вдигнал кутийка, в която имало пръстенче, и поискал ръката й. Сватбата се състояла на 1 май. Кумували продуцентът и бивш водещ Къци Вапцаров, понастоящем предимно режисьор, и жена му. Те са не само семейни приятели на младоженците. "Къци Вапцаров е човекът, който направи Енчо Данаилов Бате Енчо", изтъквал е актьорът. Двамата се запознали, когато Къци бил в 10 клас, а Енчо - първи курс в НАТФИЗ, пише "Минаха години".

А защо чак сега Енчо и Лилия сключили брак? Няма причина.

Просто все го отлагали. Актрисата дори се е шегувала при една от редките си съвместни медийни изяви с Енчо, че са основоположници на безбрачието в България.

