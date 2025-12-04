Ето ги най-високоплатените професии на 2025 г.

Доклад Resume Genius показа най-заплатените професии.

Изкуствения интелект все повече навлиза в живота ни и то в различни сфери. Прогнозите за следващите години е, че много професии вероятно ще бъде заменени от него. Според редица експерти обаче, няма място за притеснение. Човешкия ум и възможности винаги ще бъдат необходими, за да може да съществува пълноценно нашият свят.

Освен всеобщото притеснение от това че изкуственият интелект вече умело упражнява някои професии, не може да се пренебрегне и кризата със заплатите от тази година . 73% от работниците казват, че изпитват финансови затруднения, според Forbes.

Междувременно обаче се прогнозират 19 милиона свободни работни места годишно от 2023 до 2033 г., сочи доклад на Resume Genius. Как тогава да изберем професията, която би могла да ни донесе стабилни доходи, за да може да посрещнем нашите нужди?

За тази цел изследователите на Resume Genius анализират работните места за съответствие с нововъзникващите тенденции на работната сила и промените в индустрията. Ние се спираме на първите пет професии в класацията им, като както може да се забележи, някои не са приложими и съпоставими с българския пазар на труда.

1. Софтуерен инженер

Годишна работна заплата: 130 160 долара

Прогнозирани годишни свободни работни места: 125 100

Ръст на работните места (2023-2033): 17%

Необходимо образование: Бакалавърска степен или магистърска в зависимост от фирмата

2. Медицинска сестра анестезиолог, медицинска сестра акушерка и специализирана медицинска сестра

Годишна работна заплата: 129 480 долара

Прогнозирани годишни свободни работни места: 29 000

Ръст на работните места (2023-2033): 40%

Необходимо образование: Магистърска степен от медицински колеж или университет

3 Администратор в сферата на образованието

Годишна работна заплата: 111 020 долара

Прогнозирани годишни свободни работни места: 15 200

Брой работни места (2023 г.): 302 580

Ръст на работните места (2023-2033 г.): 3%

Необходимо образование: Магистърска степен

4. Генерален и оперативен мениджър

Годишна работна заплата: 101 280 долара

Прогнозирани годишни свободни работни места: 320 800

Ръст на работните места (2023-2033): 6%

Необходимо образование: Бакалавърска степен - в зависисмост от индустрията

5. Консултант по управлението

Годишна работна заплата: 199 410 долара

Прогнозирани годишни свободни работни места: 95 700

Брой работни места (2023 г.): 1 018 300

Ръст на работните места (2023-2033 г.): 11%

Необходимо образование: Бакалавърска степен

Експертът по кариерно развитие Ева Чан, заявява че търсенето на здравни услуги не намалява, а недостигът на работна сила става все по-изразен. Според нея, със застаряващото население и разширения достъп до здравеопазване, доставчиците на здравни услуги са подложени на натиск да заемат критични позиции, особено при медицинските сестри и услугите за психично здраве.

Това не е временна тенденция - това е дългосрочна промяна, която ще продължи да оформя пазара на труда в продължение на години. От друга страна според Джефри Скот, старши мениджър по наемането на персонал в Resume Genius, изкуственият интелект и автоматизацията се справят с рутинните задачи, но това води до търсене на хора, които могат да анализират данни и да вземат решенията, предоставяни от изкуствения интелект.

Затова професии, като разработчици на софтуер, анализатори на пазарни проучвания и управленски анализатори се разрастват и съответно бизнесът се нуждае от хора, които могат да превърнат данните в стратегия. Разбира се ролите в здравеопазването остават от съществено значение, защото изискват практическия опит, който автоматизацията не би могла да замени.

