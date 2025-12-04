Нова дестинация през 2026 г. Уникално красива

Тръгва нов директен полет от София до вълшебен град.

През април 2026 г. той тръгват директни полети към Порто, емблемата на Португалия

На 9 април стартира изцяло новата линия в полетната мрежа на „България Еър“ с директни полети от София до Порто и обратно. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя през летния сезон /април – октомври/. Най-ниската цена ще бъде 139 евро за еднопосочен полет в икономична класа. Тарифата предлага безплатен check-in, 10 кг ръчен багаж и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), както и комплименти на борда - безплатен кетъринг с топли и студени напитки, сандвич, кафе и шоколадче.

Порто е град с много лица, които комбинират в себе си забележително културно наследство, специфична архитектура и красиви места за снимки. Градът ви дава много поводи за разнообразни пътувания - от великолепни паркове, през посещение на редица културни и артистични събития, модерни музеи и досег с португалската кухня. Не пропускайте да посетите стария град, в който мостовете и кулите дават визуален чар и усещане за непреходна стойност. Разходете се по романтичната Рибейра, изкачете се до върха на кулата „Клеригос“ за спираща дъха панорамна гледка, посетете легендарната книжарница Livraria Lello и се потопете в изкуството и природата на Serralves. Не пропускайте и дегустация на вино в прочутите изби на Вила Нова де Гая.

Дестинацията е подходяща както за кратка градска почивка в края на работната седмица, така и за по-дълъг престой с по-разнообразна програма, потапяща ви в португалската култура. Порто е идеален за дълъг уикенд – компактен, вдъхновяващ и гостоприемен. А с удобните полети с две честоти седмично на националния авиопревозвач пътуването никога не е било по-лесно.

Открийте очарованието на Порто – град на златни залези, емблематични мостове, вино от световна класа и живописни квартали. Новата директна линия на „България Еър“ отваря вратата на любопитните пътници към един от най-красивите португалски градове, съчетаващ в себе си забележителна история, култура и модерна атмосфера.

Порто ви очаква с чаровни места, безброй истории и скрити съкровища. Вашето следващо европейско вдъхновение започва през април 2026 г.

