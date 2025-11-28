Нов феномен в небето над България

В последните седмици все повече хора съобщават за нещо необичайно в небето над България. В тъмните часове се появяват тънки, вертикални, светлинни колони, които сякаш изникват от нищото – високи, прави, светли, почти нереални. Появяват се за минути, задържат се тихо над хоризонта и после се размиват, сякаш никога не са били там.

Това не са северни сияния. Не са и отблясъци от самолети. А още по-малко – технически дефекти или „ефект от камерата“.

Това е напълно реален атмосферeн феномен, който досега почти не се наблюдаваше у нас: температурни светлинни стълбове, появяващи се при специфична комбинация от студено време, висока влажност, инверсия и замърсяване, поясняват от "Метео Балканс".

Как изглежда явлението?

От земята светлинните стълбове изглеждат като тънки колони, издигащи се вертикално над далечни лампи, фабрики, пътища или дори над градовете. Те не пулсират, не се движат и не трептят. Стоят неподвижно, като светещи „пръчки“, изрязани върху тъмното небе.

На практика това е отражение – но такова, което се случва високо в атмосферата.

Как се образуват светлинните стълбове?

Феноменът е възможен само при определена комбинация от условия. Първо идва инверсията – когато студен въздух е „заключен“ в ниските слоеве на атмосферата, а над него има по-топъл слой. Това създава идеално спокойствие, без вертикално движение, без вятър, без разпръскване на замърсяването.

В този тънък, неподвижен слой се образуват микроскопични ледени кристали – понякога естествени, понякога подпомогнати от замърсяващи частици. Те имат плоска, почти огледална структура. И когато светлина отдолу ги освети, кристалите я отразяват нагоре като колона.

Ефектът е същият като да гледаш светлина през милиони миниатюрни огледалца – вертикален, изчистен, неестествено прав стълб светлина.

Защо започваме да ги виждаме по-често в България?

Отговорът не е приятен...

Страната все по-често попада в дълбоки зимни инверсии, особено в Софийското поле, Перник, Пловдивското поле и Видинско. Комбинираме това с растящото зимно замърсяване и получаваме перфектната рецепта за образуване на светлинни стълбове.

Колкото по-студено и по-застояло е времето, толкова по-вероятно е небето да „запали“ тези вертикални светлини.

В последните години явлението се наблюдава:

над София – при тихо и мъгливо време

около Перник – в дни със силна инверсия

в Пловдив – особено при ниски температури и висока влажност

по Дунавската равнина – след ясни, студени нощи

В северните страни това е почти обичайно явление. У нас тепърва започва да се превръща в климатичен сигнал.

Опасно ли е това явление?

Самите светлинни стълбове не са опасни. Но тяхната поява е ясен, недвусмислен знак: въздухът е силно застоял и почти сигурно замърсен.

Това ги прави не толкова проблем, колкото предупреждение.

Когато видите такива светлини, знайте, че инверсията е силна и вредните частици се натрупват близо до земята. Това са нощи и сутрини, в които чувствителните хора – деца, възрастни, астматици – трябва да внимават двойно.

Явлението е знак за климатичната динамика

Появата на вертикални светлинни стълбове в България не е случайна. Тя се вписва в една по-голяма картина: по-чести и по-дълги инверсии, по-високо замърсяване през зимата, по-топъл повърхностен слой и бързо охлаждащ се въздух над него.

Изменящият се климат прави тези условия по-чести, а градското замърсяване – по-интензивно „Вертикалните светлини“ са красиви, почти мистични, но зад тях стои цял механизъм от инверсии, студ и мръсен въздух. България ги вижда все по-често, защото климатът ни се променя, а зимните застои стават по-упорити. Понякога небето свети не защото е чисто, а защото въздухът е твърде неподвижен, за да пропусне светлината да избяга.

