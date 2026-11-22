Златен пръстен, наследена гривна или колие, получено като подарък, понякога пораждат един важен въпрос - дали украшението наистина е изработено от благородния метал. Оказва се, че обикновен магнит може да помогне за откриването на определени фалшификати, без да се налага посещение при бижутер.

Проверката отнема секунди и не изисква специални познания, но резултатът трябва да се тълкува внимателно. За възможностите и ограниченията на този метод разказва изданието WION, което обяснява защо някои метални имитации могат лесно да бъдат разпознати, а други остават неоткриваеми с подобен тест.

Как да проверим златото с обикновен магнит

Проверката е изключително проста. Необходимо е да вземете магнит и внимателно да го приближите до златното украшение. Ако бижуто се привлича силно, това може да бъде сигнал, че в него има метали, които реагират на магнитно поле.

Причината се крие в свойствата на самото злато. Чистият благороден метал не се привлича от обикновените магнити, защото принадлежи към групата на така наречените диамагнитни материали. При въздействие на магнитно поле той проявява изключително слабо отблъскване, което практически не може да бъде забелязано при обикновена домашна проверка.

За разлика от златото, желязото, никелът и кобалтът се привличат от магнитите. Ако подобни метали присъстват в достатъчно количество в състава на дадено украшение, то може да прояви видима магнитна реакция.

Това е полезно при определени имитации, изработени от евтини метални сплави и покрити с тънък слой злато. Външно подобни изделия могат да изглеждат убедително, но магнитът понякога разкрива различния материал под позлатата.

За по-чувствителна проверка може да се използва неодимов магнит, който е значително по-силен от обикновените декоративни магнити за хладилник.

Дори при него обаче има ограничения. Силното привличане може да породи съмнение, но не доказва само по себе си, че украшението е фалшиво.

Защо и истинските бижута понякога се привличат

Една от най-важните подробности е, че златните украшения рядко се изработват от напълно чист метал. За да бъдат по-здрави и устойчиви на износване, в тях обикновено се добавят други метали, които променят твърдостта и цвета на сплавта.

Освен това някои конструктивни елементи на бижутата могат да съдържат магнитни материали. Такива са например малките пружини в закопчалките на колиета и гривни, отделни механизми за затваряне или други дребни метални детайли.

Затова, ако магнитът привлича единствено закопчалката, това не означава непременно, че цялото украшение е фалшиво. Важно е да се установи коя част от изделието реагира.

Съществува и обратният проблем. Много метали, които се използват при производството на бижута и имитации, не се привличат от обикновен магнит. Сред тях са медта, среброто, цинкът и алуминият.

Това означава, че фалшиво украшение, изработено от немагнитна сплав, може успешно да премине домашния тест. Същото се отнася и за някои позлатени изделия, които само изглеждат като масивно злато.

Следователно липсата на привличане не е доказателство за автентичност. Тестът може да разкрие определени съмнителни материали, но не може да установи дали украшението е от 14-, 18- или 22-каратово злато.

Дори най-силният неодимов магнит не може надеждно да определи чистотата на благородния метал или да открие всички възможни фалшификации.

Как да разберем със сигурност дали бижуто е златно

Когато става дума за скъпо украшение, фамилна ценност или предстояща покупка, специалистите препоръчват по-надеждна проверка. Един от първите ориентири е наличието на маркировка за пробата, която показва какво количество благороден метал трябва да съдържа сплавта.

Например обозначението 585 съответства на 58,5% злато, а 750 означава съдържание от 75%. Подобни маркировки обаче също могат да бъдат подправяни, затова сами по себе си не гарантират автентичността на изделието.

По-сигурна оценка може да бъде направена от квалифициран специалист с подходяща апаратура. Един от използваните методи е рентгенофлуоресцентният анализ, известен като XRF. Той позволява да се установи химичният състав на повърхностния слой на метала, без украшението да бъде повреждано.

При съмнения за дебела позлата или за различен метал във вътрешността може да са необходими и допълнителни методи, тъй като повърхностното изследване невинаги разкрива целия състав на изделието.

Практичен подход е покупките на златни бижута да се правят от надеждни търговци, като се проверяват обозначенията за пробата и документите за произход.

За домашна предварителна проверка магнитът остава удобен помощник. Той може да покаже дали има основание за съмнение, но не е достатъчен, за да потвърди, че дадено украшение действително е златно.