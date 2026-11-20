„Днес датската служба за сигурност и разузнаване и датската национална полиция обявиха, че са предотвратили опит за покушение на датска земя, за който се смята, че е бил иницииран от руските разузнавателни служби. Предполага се, че за извършването на покушението са били наети лица, свързани със забранената организация LTF".

Това се казва в изявление на министър-председателя на Дания Мете Фредериксен по повод опита за покушение срещу американско-украински гражданин на датска земя..

Това е ясна илюстрация на тежката ситуация със сигурността, в която се намират Дания и Европа. Изправени сме пред притисната Русия, която действа по-агресивно и е по-склонна да поема рискове. Дронове с експлозиви в близост до критична инфраструктура, саботажи и разрушителни кибератаки в цяла Европа. Методите може да варират, но цялостният модел е ясен.

Нашият отговор е ясен, добре обмислен и решителен. Няма да бъдем сплашени. Никога няма да се предадем. Никога няма да отстъпим от това, в което вярваме. Напротив, заедно с нашите съюзници ще увеличим подкрепата си за Украйна.

Ще затегнем санкциите срещу Русия, включително чрез спиране на всички несъществени визи за руски граждани, като тези визи следва да бъдат валидни само в страната, която ги е издала.

Накрая бих искала да изкажа своята искрена благодарност на нашите способни полицейски и разузнавателни служби, които успяха да действат навреме. В предстоящия период правителството ще засили усилията на датската полиция и на датската служба за сигурност и разузнаване, свързани с картината на заплахите", пише още премиерката на скандинавската държава.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви, че властите ще експулсират военния аташе на Русия от страната, предаде датската телевизия TV2.

Министърът също така съобщи, че е извикал посланика на Русия в Министерството на външните работи на Дания.

Освен това, според западните медии, Расмусен призова европейските държави да спрат издаването на визи на руснаци.