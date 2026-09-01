Лондон удвоява глобите за нарушаване на санкциите срещу Русия

Великобритания засилва натиска върху сенчестите финансови системи, чрез които Русия захранва военната си машина, като правителството обяви двойно по-строги наказания за неспазване на санкционния режим, заяви Министерството на финансите в Лондон.

„Засилваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място за криене на тези, които му помагат да води незаконната си война”, посочи финансовият министър на Обединеното кралство Джон Хийли, който участва във форума на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина.

Дипломатическо напрежение около форума

Присъствието на руският финансов министър на същия форум за пръв път от началото на инвазията в Украйна през 2022 г, разгневи редица европейски правителства, които продължават да настояват за изолация на Москва.

„Великобритания и нейните съюзници трябва да засилят международното сътрудничество за изобличаване на заобикалянето на санкциите и прекъсване на финансовите мрежи, подхранващи руската агресия”, добави Хийли.

Двойна глоба, национална тревога

Хийли удвои максималната глоба, налагана от Службата за прилагане на финансови санкции, от 50% на 100% от размера на санкционното нарушение. Паралелно с това Националната служба за борба с престъпността в страната пусна общонационално предупреждение - то засяга мрежа, известна като „А7“, за която британските власти твърдят, че е свързана с Кремъл. Схемата служи за прехвърляне на средства, финансиране на обществени поръчки и заобикаляне на ограниченията чрез чужди банкови системи. Целта на предупреждението е да подпомогне бизнеса да разпознава подобни схеми навреме, от министерството уточниха, че по този начин искат да гарантират пълното изпълнение на наложените санкции спрямо Москва. От руското посолство в Лондон засега няма реакция по темата.

Продължение на серия от мерки

Стъпката се вписва в поредица от действия на Лондон срещу структури, обслужващи руската икономика. През май страната наложи ограничения върху крипто платформи, банки и финансови мрежи, за които се смяташе, че помагат за заобикаляне на санкциите. Активите на засегнатите бяха замразени на британска територия, а на местните компании бе забранено да търгуват с тях. Само преди дни Лондон обяви и нов пакет санкции срещу руски кораби, банкови институции и промишлени предприятия.