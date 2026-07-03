Италия подкрепи България, защити руския патриарх

Италия се присъедини към България, изразявайки опасения относно плановете за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, съобщиха трима дипломати от ЕС, запознати с обсъжданията, пише „Политико".

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предложи на руския патриарх Кирил да бъде наложена забрана за влизане в Европейския съюз като част от 21-вия пакет санкции срещу Русия.

Предложението обаче среща възражения от страна на България, която има значително православно население, както и „резерва" от Италия – дипломатически термин, който означава наличие на опасения, които трябва да бъдат преодолени, без това да представлява официално вето. Тримата дипломати са пожелали анонимност, тъй като обсъжданията по санкциите се водят при закрити врата.

Според един от дипломатите опасенията на Рим са свързани с позицията на Ватикана и произтичат от нежеланието да бъдат налагани санкции срещу духовния водач на християнска деноминация. Говорител на постоянното представителство на Италия към ЕС е отказал коментар.

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