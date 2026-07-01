Ето как се източват милиони: Над 7000 служители на МВР получават и пенсия, и заплата

Над 7000 служители на МВР получават едновременно държавна заплата и пенсия, което създава мащабен феномен на двойно възнаграждение, блокиращ кариерното развитие на младите кадри. Практиката позволява на ветерани да заемат ключови позиции, получавайки колосални доходи, докато по-ниските нива в системата изпитват тежка кадрова криза.

Тази кадрова политика изсмуква милиони левове от държавния бюджет, които биха могли да бъдат инвестирани в модернизация и оборудване. Въпреки общественото недоволство, лобито на „пенсионерите в униформа“ успява да запази статуквото, което подкопава доверието в сигурността. Докога министър демерджиев ще търпи и безгласно ще подкрепя идточването на милиони?





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