Атентатът в Монако! Издирват украинка, облечена като мъж

Полицията в Монако издирва украинка, заподозряна за взрива в княжеството, съобщи Франс прес, позовавайки се на червена бюлетина на Интерпол. 39-годишната Анастасия Березовска е издирвана за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор.

Червената бюлетина изисква от правоохранителните органи по света да я издирят и временно задържат, ако бъде открита, но не представлява международна заповед за арест.

Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е гражданка на Украйна, съобщи Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена днес от Интерпол.

По данни на прокуратурата в Монако последното известно местожителство на заподозрянта е в Германия.

Била е дегизирана като мъж и е шофирала автомобил с германска регистрация. Тя е взривила експлозива с дистанционно управление, предаде Ройтерс.

Вчера властите в Монако издадоха заповед за арест, а по-късно уточниха, че основната заподозряна е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който е пострадал украински олигарх.

По-рано днес френски медии съобщиха, че заподозряната не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.

В понеделник вечерта трима души бяха ранени в княжеството при експлозия на бомба, поставена в колет. Смята се, че нападението е било насочено срещу роден в Украйна олигарх.

Княжеството, известно със своите казина и луксозния начин на живот на жителите си, граничи със Средиземно море от едната страна и с Франция от другата.

Предполага се, че заподозряната е избягала пеша във Франция, която няма граничен контрол с Монако.

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