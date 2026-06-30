Кървав атентат в Монако: Съпруга на олигарх е с ампутирани крайници

Жестоко и целенасочено нападение разтърси Княжество Монако, поставяйки в критично състояние един от известните украински олигарси и неговото семейство. Съпругата на 58-годишния милиардер Вадим Ермолаев – зъболекарката Анна, е с ампутирани крайници вследствие на тежките наранявания от детонацията. Лекарите са били принудени да предприемат радикалната мярка, включително ампутация на двата крака, в опит да спасят живота ѝ.

Сам по себе си инцидентът предизвика мащабна международна акция по сигурността, като елитното френско тактическо звено RAID пое денонощната защита на ранените.

Капанът на площад „Мулен“

Кървавият атентат се е разиграл в понеделник вечерта около 21 часа местно време. Семейство Ермолаеви е пристигнало пред жилищния си блок в емблематичния комплекс Sun Palace на площад „Мулен“, когато във фоайето избухва пакет бомба. Взривното устройство е било скрито в раница и напълнено с шрапнели, гайки и болтове с цел да причини максимални поражения.

Държавният секретар на Монако Кристоф Мирманд съобщи, че камерите за видеонаблюдение са заснели извършителя. Мъжът е обикалял района няколко пъти предварително, за да проучи навиците на жертвите и да ги изчака на точното място.

От силата на ударната вълна 13-годишният син на милиардера, Давид, е бил изхвърлен на 15 метра. Момчето е ранено, но състоянието му е стабилно. Четирима други минувачи са прегледани за шок и порязвания от разбити стъкла. Поради съображения за сигурност, пострадалите олигарх и съпругата му са транспортирани под засилен конвой до строго охранявани стаи в болница „Пастьор“ във френския град Ница.

Кой е Вадим Ермолаев и защо бе взривен?

Вадим Ермолаев натрупва огромното си състояние в търговския сектор веднага след разпадането на Съветския съюз. През последното десетилетие, откакто напуска Украйна, той е създал сериозен брой мащабни бизнес врагове. Според разследващи източници името му е замесено в поредица от скандали. През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи официални санкции срещу Ермолаев. Причината бе, че неговият бизнес с алкохолни напитки в окупирания полуостров Крим е продължил да търгува с Русия, произвеждайки кримско вино за руския пазар.

Милиардерът е съсобственик на Versobank – естонска банка, чийто лиценз бе отнет от Европейската централна банка през 2018 г. поради системни нарушения на законите срещу изпирането на пари. В края на 2025 г. най-големият му син, 36-годишният Артур Ермолаев, бе арестуван от полицията в Кипър по обвинения, че заедно с баща си управлява мрежа от фалшиви кол центрове, източващи милиони от граждани на Европейския съюз.

Самият Ермолаев притежава кипърско гражданство от 2019 г. и винаги е отричал обвиненията, твърдейки, че капиталите му са напълно легални.

Реакцията на кралския двор

Владетелят на Монако принц Албер Втори направи официално изявление, в което остро осъди криминалния акт и го нарече „отвратително деяние“. Той увери, че сигурността на общността в княжеството остава абсолютен приоритет и всички държавни служби си сътрудничат тясно с френските власти, за да открият бързо бягащия извършител, който е обявен за въоръжен и изключително опасен.



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