Всичко по темата Монако

Мистерията с атентата в Монако се заплита. Зеленски проговори
Обеща да даде подробности за покушението над олигарха Ермолев
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Обеща да даде подробности за покушението над олигарха Ермолев
Намериха заподозряната за бомбата разстреляна, задължани са още двама
Бомба избухна пред сградата на строителен олигарх от Киев, цялото семейство е в болница, затягат мер...
Взривът е поставен на площада в Монте Карло