Неочакван обрат с атентата срещу олигарха в Монако. Убийство край Киев

39-годишната украинска гражданка Анастасия Березовска, издирвана от Интерпол с червена бюлетина като основен заподозрян за бомбения атентат в Монако, е открита мъртва с огнестрелни рани близо до Киев.

Това съобщи Украонска Правда.

Тя е главнаота заподозряна за сложената мобма в сградата на украинския олигарх Вадим Ермолаев на 29 юни. Той наскоро се съвзе от кома, жената му е с ампутирани крайници, а синът му е с травми по цялото тяло.

Ликвидирането на извършителката само броени дни след престъплението в Монако потвърждава тезата на разследващите органи в Монако.

Бързото бягство от Монако през Франция, завръщане в Украйна и последвалият разстрел подсказват, че Березовска е била наемник, а не самостоятелен играч. Най-вероятното обяснение за убийството ѝ е, че поръчителите на атентата са решили да премахнат единствената директна връзка към тях.

Самият Вадим Ермолаев е много противоречива фигура- той е сред най-богатите хора в Украйна, но през 2023 г. бе включен в украинския санкционен списък заради бизнес интереси и връзки в окупирания от Русия Крим.

Въпреки че Березовска успя да премине френската граница пеша и да се укрие първоначално, международното ѝ засичане чрез камери и издадената червена бюлетина са притиснали поръчителите да действат радикално, преди тя да бъде заловена жива, твърдят медиите.

"Тялото на жената беше намерено около 23:00 часа на 6 юли. Според източници, тя е била простреляна", пишат журналистите.

Съобщава се още, че двама заподозрени са задържани. Един от тях е настоящ служител на Главното разузнавателно управление на Украйна, а вторият е бивш служител на реда.

Също така се твърди, че жената е била извън Украйна от 22 март 2025 г. до 1 юли 2026 г.

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