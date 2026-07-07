НАТО укрепва въздушната си отбрана с нови самолети и дронове

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "СТАНДАРТ" на срещата на върха на НАТО в Турция

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви в Анкара нови съвместни проекти за укрепване на въздушните способности на Алианса по време на Форума на отбранителната индустрия, който се провежда в рамките на 36-ата Среща на върха на НАТО.

Рюте съобщи, че няколко държави официално ще се присъединят към многонационалната програма за самолети Airbus A330 MRTT, с което НАТО се приближава до изграждането на флот от 12 самолета за въздушно дозареждане и стратегически транспорт. Паралелно с това съюзниците стартират нов многонационален проект, базиран на самолетите Airbus A400M, който ще разшири стратегическите транспортни възможности на Алианса.

Генералният секретар обяви още, че НАТО ще засили способностите си за разузнаване, наблюдение и ранно предупреждение чрез включването на нови безпилотни летателни апарати. По думите му те ще осигуряват денонощно наблюдение на обширни морски райони, ще подпомагат ранното откриване на заплахи и защитата на морските комуникационни линии.

Рюте подчерта, че съществуващият флот от самолети Boeing E-3 Sentry, известни като „очите на НАТО в небето“, вече е достигнал края на експлоатационния си живот и предстои постепенно да бъде заменен с ново поколение въздушни платформи.

Според него новите проекти са пример за задълбочаващото се трансатлантическо сътрудничество и ще укрепят възпиращите способности на НАТО през следващите десетилетия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com