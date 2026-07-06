Тръмп поиска ограничителна заповед срещу Мелони с меме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задълбочи публичния си спор с италианския министър-председател Джорджа Мелони, след като публикува необичайно меме в социалната си мрежа Truth Social, с което намекна, че тя е обсебена от него.

Тръмп сподели редактирано изображение, на което двамата са заедно, а Мелони е заснета да гледа към него с усмивка. Под снимката той написа краткия коментар:

„Нужна е ограничителна заповед.“

Публикацията предизвика бурни реакции в социалните мрежи и беше възприета като поредна лична атака срещу италианския премиер.

Спорът започна след срещата на Г-7

Напрежението между двамата лидери се изостри след срещата на върха на Г-7, когато Тръмп заяви, че Мелони многократно го е молила да се снима с нея и че едва ли не е настоявала за общ кадър.

Италианският премиер категорично отхвърли тези твърдения.

„Това е напълно измислено. Италия и аз никога не молим“, заяви Мелони, като допълни, че е изненадана от отношението на американския президент към неговите съюзници.

Дипломатическо напрежение

По информация на международни медии, скандалът вече има и дипломатически последици. Италианският външен министър Антонио Таяни отмени планирано посещение във Вашингтон след ескалацията на напрежението между Рим и Белия дом.

Новото меме на Тръмп беше публикувано непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Турция, където двамата лидери се очаква да бъдат сред участниците.

Освен колажа с Мелони, американският президент публикува и други провокативни изображения, сред които редактирана снимка на бившия президент Барак Обама и съпругата му Мишел Обама, което също предизвика широк обществен отзвук.

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