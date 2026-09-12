Украинският посланик ще даде обяснения за дрона във Външно
Олеся Илашчук трябва да се яви днес в МВнР заради инцидента край границата
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Олеся Илашчук трябва да се яви днес в МВнР заради инцидента край границата
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