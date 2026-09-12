Мелони вдигна тревога за изборите. Готви се за възможна руска намеса
Спецслужбите вече са задействали мерки за защита на вота, а Таяни предупреди и за ежедневни кибератаки срещу италиански институции
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Спецслужбите вече са задействали мерки за защита на вота, а Таяни предупреди и за ежедневни кибератаки срещу италиански институции
Продължава да се закача с италианския премиер
Кризата се корени в десетилетия на напрежение между САЩ, Израел и Иран
Когато се променят маршрутите на световната търговия, се променят и икономическите географии
Точно това искаше България
Настоя пакетът "Мобилност 1" да се гледа след евроизборите
Държавният глава Румен Радев изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни по повод проблемите с т. нар. пакет Мобилност 1...
„Необходима е реиндустриализация на Европа и на страните-членки", твърди Таяни