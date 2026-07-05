Бостънска легенда чукна 200 години. Необикновеният ресторант

Union Oyster House в Бостън се готви да отбележи 200 години от отварянето си този август. Юбилеят го поставя сред най-необикновените ресторантски истории в САЩ. Заведението работи от 1826 г. и се смята за най-стария непрекъснато действащ ресторант в Америка. Днес то е едновременно място за стриди, спирка за туристи и жив спомен за стария Бостън.

Два века на една бостънска улица

Union Oyster House се намира на улица „Юниън“ 41, близо до Фанюъл Хол и по маршрута на прочутата Пътека на свободата. Това е една от онези бостънски спирки, в които туристът влиза уж за обяд, а попада в плътен пласт от американска история. Официалният летопис на ресторанта подчертава, че вратите му са отворени за гости без прекъсване от 1826 г. насам.

Самата сграда е по-стара от ресторанта. Според документите на Националната служба за парковете на САЩ тя е строена през 1716-1717 г. и е рядък оцелял пример за тухлена джорджианска архитектура в Бостън. През 2003 г. Union Oyster House е обявен за Национална историческа забележителност - признание, което в САЩ се дава на места с особена историческа стойност.

Затова ресторантът не е просто старо заведение с интересна легенда. Той е част от историческия квартал Блекстоун Блок, който пази следи от най-стария градски Бостън. А това обяснява защо масите, барът и стените му се възприемат почти като музей, само че със сервитьори, меню и мирис на морски дарове.

Сравненията с други стари американски заведения са неизбежни. Нюйоркската таверна „Франсес“ например води историята си от 1762 г. и също е свързана с ранната история на САЩ. Разликата, която прави бостънския ресторант толкова специален, е непрекъснатата работа като ресторант от 1826 г. насам. Това е рядкост в бизнес, в който модите и кризите често сменят табелите по-бързо, отколкото поколенията гости.

Преди стридите тук е имало вестник и война

Адресът има биография още преди да стане място за стриди. В средата на XVIII век в сградата е имало магазин за платове и стоки за дома. После, между 1771 и 1775 г., издателят Айзея Томас печата тук вестника „Масачузетски шпионин“, известен с острата си линия срещу британската власт в годините преди Американската война за независимост.

През 1775 г. сградата става щаб на Ебенизър Ханкок - първия ковчежник на Континенталната армия. В историческите сведения за мястото се посочва, че именно тук войници са получавали заплащането си по време на войната. Така в помещенията, в които днес се поръчват супа от миди и омар, някога са се движели хора от най-ранните американски държавни структури.

В края на XVIII век сградата приема и необичаен европейски гост - Луи-Филип, бъдещия крал на Франция. По време на изгнанието си той живее в Бостън и преподава френски. Това е един от онези детайли, които звучат като легенда, но всъщност показват колко различни епохи са минали през един и същи адрес.

Ресторантът отваря врати на 3 август 1826 г. под името „Атууд и Бейкън Ойстър Хаус“. Тогава стридите са много по-масова храна, отколкото днес, а баровете за сурови морски дарове са част от градския ритъм на Бостън. Полукръглият бар за стриди, който става една от емблемите на заведението, е поставен още при началото на ресторанта и според официалната му история остава на първоначалното си място.

Сепарето на Кенеди и гостите със световни имена

Най-популярната история за редовен гост е свързана с Джон Ф. Кенеди. Когато бил в Бостън, той често идвал в Union Oyster House през уикендите, сядал в едно и също сепаре, хранел се и четял неделните вестници. Любимото му място е сепаре номер 18, днес е отбелязано и е една от малките атракции в ресторанта.

Кенеди обаче не е единственото голямо име в тази история. Сред забележителните гости на ресторанта са посочвани американските президенти Франклин Рузвелт, Бил Клинтън и Барак Обама. В списъка влизат още кралица Елизабет II, Мерил Стрийп, Леонардо ди Каприо, Стивън Спилбърг и кулинарната икона Джулия Чайлд.

Сегашният собственик Джоузеф Милано описва задачата да се пази това място не като обикновен бизнес, а като грижа за част от американската история. „Наш дълг и чест е да поддържаме тази част от американската история. В продължение на 200 години създаваме спомени и традиции за посетители от целия свят. Union Oyster House не би бил това, което е днес, без любовта и подкрепата на нашите гости“, казва той в изявление за юбилея.

Меню от Нова Англия, което не бяга от класиката

Името подсказва най-важното и то е, че стридите остават в центъра на преживяването. Нова Англия е известна със своите морски дарове, а Union Oyster House залага именно на тази кухня: пресни стриди, гъста супа от миди, прясно уловен омар, рулца с омар, печена бяла риба с хрупкави трохи, бостънски печен боб, пълнени миди, царевичен хляб и бостънски крем пай.

Това не е ресторант, който се опитва да изглежда като модна кулинарна лаборатория. Чарът му е в обратното - в усещането, че човек сяда на място, което не се срамува от старите си рецепти. Посетителят не търси изненадваща деконструкция на супа от миди, а точно супа от миди, каквато очаква да получи в Бостън.

Още при входа гостите виждат голям аквариум с омари. Малко по-нататък е историческият кръгъл бар за стриди, който е удобен и за хора, дошли сами, и за онези, които искат да гледат как стридите се отварят на ръка.

Интериорът допълва усещането за жив музей. По стените има стари снимки, изрезки от вестници, исторически артефакти и спомени от различни епохи на Бостън. Сред любопитните детайли са и седалки от стадиона „Фенуей Парк“ - още една препратка към градската памет, този път през бейзбола и местната спортна страст.

Четири семейства и един много дълъг навик

Една от най-необичайните подробности в биографията на Union Oyster House е собствеността. За два века ресторантът е имал само няколко семейни собственици, а днес се управлява от семейство Милано. Джоузеф Милано е свързан с ресторанта от десетилетия и в интервюта за американски издания говори за него като за наследство, което трябва да бъде предадено нататък, а не просто като за заведение с голям поток туристи.

През годините ресторантът преживява разширения, промени и трудни моменти. Историческите документи посочват, че през 1941 г. са отворени нови зали на втория етаж, а през 1951 г. пожар засяга част от сградата, без да унищожи най-разпознаваемите елементи като стария бар за стриди.

Любопитна подробност от историята му е свързана дори с клечките за зъби. Според документите към историческата номинация около 1890 г. предприемачът Чарлз Форстър използва ресторанта, за да наложи в Америка машинно произведените клечки за зъби. Историята разказва, че той убедил група добре облечени студенти от Харвард да поискат клечки след хранене, след което заведението започнало да ги предлага, а навикът се разпространил и другаде.

Признанията също поддържат славата му. Световните кулинарни награди отличиха Union Oyster House като най-добър исторически ресторант забележителност в Северна Америка за 2024 и 2025 г., а заведението е посочено и сред номинираните за 2026 г. Това е награда не само за кухня, а за ресторант, който е превърнал миналото в част от преживяването на масата. В годината, когато САЩ се готвят да отбележат 250 години от независимостта си, юбилеят на Union Oyster House идва като удобен повод Бостън да покаже още една страна от своята история. Градът е пълен с паметници, музеи и маршрути от колониалната епоха, но този ресторант предлага нещо по-различно - възможност човек да седне, да поръча нещо съвсем традиционно и да стане част от навик, започнал преди два века.

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