Мистерия в Иран на траурните церемонии за Хаменей

Мистерия в Иран по време на втория ден от мащабните многодневни траурни церемонии за убития върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“, където са изложени ковчезите на Хаменей и няколко членове на неговото семейство. Днешният неделен ден беше посветен изцяло на погребалните молитви, след което публичното сбогуване ще продължи.

Иранското министерство на здравеопазването обяви, че през следващите дни се очаква около 15 милиона души да се включат в церемониите, а властите изразиха официална благодарност към чуждестранните високопоставени лица, пристигнали за траурното събитие.

Кадри от държавните медии и видеорепортажи на световните агенции показаха трима от синовете на Хаменей – Мостафа, Мейсам и Масуд, които присъстваха лично на церемонията и заеха местата си сред опечалените, пише "Вести". Голямата въпросителна обаче остава около втория син на аятолаха и негов официален наследник на поста върховен лидер – Моджтаба Хаменей. Той изобщо не се появи на траурното събитие, което засили съмненията около здравословното му състояние и повдигна сериозни въпроси за това кой всъщност управлява нацията в този критичен момент.

Смята се, че Моджтаба е бил ранен при същия въздушен удар, който отне живота на баща му, майка му и съпругата му. Новият върховен лидер остава в пълна нелегалност от началото на войната в края на февруари 2026 г. До този момент той не е показвал лицето си и не е пускал аудиозаписи с гласа си, а комуникира с поддръжниците си единствено чрез писмени изявления, разпространявани от иранските медии.

Мистерията около местонахождението му се задълбочи и от факта, че по-рано през седмицата той не присъства дори на частната възпоменателна церемония за покойната си съпруга. Макар че властите в Техеран детайлно описват празничните и траурните събития, липсват каквито и да е официални планове за публична поява на Моджтаба – решение, което анализаторите смятат за логично от съображения за сигурност.

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