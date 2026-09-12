Мистерия в Иран на траурните церемонии за Хаменей
Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“
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Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“
Битката за бъдещето на киното - така определиха кинофестивала тази година
Навършват се 140 години от едно от най-важните събития в историята на България
Чествания ще има и сред българските общности зад граница
Днес в цялата страна с церемонии ще бъде отбелязана 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски. На много места честванията започнаха от снощи. По п...