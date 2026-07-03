20 милиона изпращат духовния водач на Иран

Иран започна няколкодневен публичен траур и масови погребални процесии за бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит при удари, нанесени от САЩ и Израел. Траурните церемонии стават повече от четири месеца след смъртта му.

Тялото му бе изложено за поклонение в Голямата молитвена зала "Мосала" в Техеран от петък, след което ще бъде погребан в родния си град Мешхад следващия четвъртък.

Иранските власти съобщават, че се очакват между 12 и 20 милиона участници, като церемониите са определени като "погребението на века"

Шестдневните церемонии започват в събота в 06:00 в "Имам Хомейни Мосала" в Техеран, където гражданите ще могат да отдадат почит до неделя следобед. Официалната държавна погребална церемония ще се проведе в събота и ще бъде ръководена от базираните в Техеран сили "Мохамад Расулула".

Според командващия организацията Хасан Хасзанзаде ковчегът ще бъде поставен на издигната платформа, като потокът от хора ще бъде организиран така, че всеки да преминава за около 15-20 минути.

Тялото ще остане три дни в Голямата "Мосала", заедно с останките на членове на семейството му, които също са били убити при удари през февруари, информира CBS News (Си Би Ес Нюз).

Властите са наредили затваряне на държавни и частни институции в Техеран от събота до понеделник. Въведени са и ограничения на движението, които практически затварят голяма част от центъра на града за частни автомобили. Въздушното пространство над Техеран ще бъде частично затворено от петък и напълно затворено в понеделник.

Във вторник събитията ще се преместят в Кум, южно от Техеран, където високопоставен шиитски духовник ще води погребални молитви в Джамкаран - едно от най-значимите шиитски религиозни места.

В сряда тялото ще бъде пренесено в Наджаф, Ирак. След процесия в светилището на имам Али церемониите ще продължат в Кербала, след което тялото ще бъде върнато в Иран.

В четвъртък Хаменей ще бъде погребан в Мешхад, в светилището на имам Реза - най-важното шиитско място за поклонение в Иран.

Очаква се участие на представители от множество държави, включително премиера на Пакистан Шехбаз Шариф, пояснява BBC (Би Би Си).

Церемониите ще продължат общо 40 дни с възпоменателни събития до първата годишнина от погребението.

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