20 милиона изпращат духовния водач на Иран
Това ще бъде погребението на века
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Това ще бъде погребението на века
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САЩ призова гражданите си незабавно да напуснат Ливан заради „непредсказуема“ обстановка
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В 23 МИР водач ще е Павела Митова, а в 24 МИР - доц. Силви Кирилов
Стоянов е и втори в листата на ДПС-Ново начало в Бургас
На второ място е сегашната депутатка Фатима Йълдъз
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Дончев прави заявка, че ще работи за завършване на големите инфраструктурни проекти в областта
Това стана на разширено заседание на общинската структура на Движението
За какво бяха задържани те
Няма коментар от ПП и ДБ по темата
Явор Божанков беше част от ПГ на БСП в последните пет парламента
Само осем месеца след като бе обявен за халиф
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Прокопиев по цял ден ме рисуваше с четчицата като олигарх, заяви кандидат-депутатът
Водачът на листата на ДПС във Велико Търново със серия срещи в областта