Иран поиска отмъщение за смъртта на Хаменей

Множество иранци изпълниха улиците на столицата Техеран днес, за да участват в погребалното шествие за убития аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.

Неколкодневните траурни церемонии за покойния върховен лидер на Иран започнаха в събота. Властите затвориха улици и въздушното пространство и на практика парализираха ежедневието в Техеран, докато хиляди иранци отдаваха почит на човека, който десетилетия наред управляваше страната с желязна ръка и се противопоставяше на Запада. След това тялото му ще бъде пренесено в няколко града в Иран и съседен Ирак, съобщи АП, предаде БТА.

Днес беше най-многолюдният ден от продължаващите вече седмица възпоменателни церемонии, които показаха, че оцелелите духовни лидери продължават да държат здраво властта. Кадри от дрон, излъчени по държавната телевизия, показаха десетки хиляди хора, събрали се на булевард в центъра на Техеран. Ковчезите на убития лидер и на четирима членове на семейството му бяха превозени с голям камион по улиците, а пожарни маркучи пръскаха вода отгоре, за да охлаждат участниците в шествието.

Докато шествието преминаваше под мост, участници в него замеряха с камъни билборд с образа на президента на САЩ Доналд Тръмп, на който към главата му беше насочен куршум. На него пишеше: „САЩ убиха нашия баща. Няма да ти се размине!“

Хората развяваха ирански знамена и червени транспаранти с призив към „отмъстителите на Хаменей“. Този лозунг е адаптация на израз, който има централно значение в шиитския ислям още от убийството на внука на пророка Мохамед в битка през VII век.

СИНОВЕТЕ НА ХАМЕНЕЙ СЕ МОЛЯТ ЗА БАЩА СИ, НО ОЩЕ НЯМА СЛЕДА ОТ МОДЖТАБА

Тримата синове на убития лидер вчера се молиха до ковчега му в огромна молитвена зала в Техеран.

Моджтаба Хаменей, синът, който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Смята се, че младият Хаменей е бил обезобразен при атаката, при която загина баща му, и все още не е бил виждан на публично място от началото на войната на 28 февруари, когато Израел и САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран.

Погребалните церемонии започнаха в петък, когато ковчезите на по-възрастния Хаменей, на една от дъщерите му и нейното 14-месечно дете, на един от зетовете му и на съпругата на Моджтаба бяха изложени за поклонение пред ирански представители и чуждестранни високопоставени гости. Допълнителни мащабни церемонии се проведоха на открито в събота и неделя, преди днешното огромно погребално шествие.

По-късно тази седмица тялото ще бъде пренесено за нови траурни шествия в Кум – център на шиитското духовно образование в Иран, както и в два свещени за шиитите града в съседен Ирак, преди да бъде върнато в Иран за погребение в средновековния храмов комплекс в Машхад.

Войната приключи с предварително мирно споразумение, сключено миналия месец, което остави иранското духовно ръководство на власт. То обяви победа и придоби ново влияние, след като установи контрол върху световните енергийни доставки през Ормузкия проток.

Тръмп също обяви победа, въпреки че целите, които си постави в началото – унищожаване на ядрените и ракетните способности на Иран, прекратяване на възможността му да атакува съседите си и създаване на условия иранците да свалят своите лидери – все още не са постигнати.

През уикенда Тръмп заяви, че мирните преговори с Иран са били отложени с една седмица поради погребалните церемонии.

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза днес, че аятолах Хаменей е бил убит, защото е ръководил програма за унищожаване на Израел. „Всеки ирански лидер, който отново се опита да изпълнява планове за унищожаване на Израел, също ще бъде убит“, предупреди Кац.

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