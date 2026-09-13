Иран поиска отмъщение за смъртта на Хаменей
Властите затвориха улици и въздушното пространство
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Властите затвориха улици и въздушното пространство
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Германският канцлер Ангела Меркел призова страните от ЕС да споделят обща отговорност за най-голямата бежанска криза от десетилетия насам. "Европа кат...