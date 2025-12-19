Джошуа призова. Молете се за Джейк Пол!

Джейк Пол и Антъни Джошуа се изправиха един срещу друг за последен път преди дългоочаквания си мач в ранните часове на събота (3 часа след полунощ на 20 декември българско време).

Двубоят беше изненадващ още от подписването му миналия месец, а с наближаването на срещата всичко става все по-реално. По време на церемониалния кантар в четвъртък стана ясно колко абсурдна всъщност е идеята Пол – бивша YouTube звезда и импровизиран боксьор – да се изправи срещу един от най-добрите тежки боксьори на това поколение в лицето на Антъни Джошуа, предаваСпортал.

Бившият двукратен световен шампион в тежка категория изглеждаше в невероятна форма, докато платформата под него го издигаше във въздуха. Пол, който също бе повдигнат от другата страна на сцената, демонстративно напрегна мускули, опитвайки се да привлече внимание, но нямаше как да се сравнява с атлетичната фигура на Джошуа срещу него. След това двамата бяха спуснати обратно на сцената, а Джошуа застана в центъра и изчака съперникът му да се приближи. Пол пропълзя по пода, преди да се изправи лице в лице с Джошуа. През седмицата двамата поддържаха сравнително шеговит тон, но този път любезностите изчезнаха и напрежението започна да се покачва.

Пол започна да говори провокативно към Джошуа и странно да го побутва в областта на корема. Джошуа не прие това добре, хвана ръката на Пол и му каза да спре.

„Искам да се молите за мен. Искам да се молите и за съперника ми, защото той ще има нужда“, заяви той. „Просто ще го надиграя, това е всичко. Аз съм сериозен боец. В това е разликата. Сериозен, наистина сериозен боец. Ще бъде разбит. Каквото такова. Ще го смажа. Ще го унищожа.“

Пол, който наблюдаваше от няколко метра, веднага реагира на думите на Джошуа и се срещна с него в центъра на сцената.

„Той е тежък горе. Вижте му краката – пилешки крака“, отвърна Пол. „Усещам страх. Виждам нещо в очите му – наистина. Напрежението е върху него. Аз се бия свободно. Аз вече спечелих. За него това е ситуация без изход. Притиснал съм го в ъгъла, точно където го искам.“

Много от следящите този двубой смятат, че Пол, новак в полутежка категория, е напълно луд да се изправи срещу Джошуа – един от най-добрите боксьори в тежка категория.

