Знаков цесекар с култови думи срещу избягалия в Левски

Бившият капитан на ЦСКА Борис Галчев коментира очаквания трансфер на Марселино Кареасо в Левски.

В коментар във фейсбук Галчев отсече: „Да пътува тоя глупак. Няма да липсва на никого“, визирайки колумбийския халф.

Отношенията между Галчев и Кареасо не бяха добри още по времето на престоя на колумбиеца в ЦСКА. След загубата от Славия в „Овча купел“ Кареасо отказа да поздрави феновете на червените, което предизвика остри реакции. Тогава Галчев иронично и с раздразнение коментира поведението на футболиста.

„Оня глупак Марселино Кареасо дали може да направи боб в гърне? Д**ба тоя мизерник“, каза тогава Галчев към видео, което публикува в социалната мрежа. На него се вижда гърне с боб и люта чушка, поставено върху жар.

