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"Ботев" Пд взе бивш цесекар

"Ботев" Пд взе бивш цесекар

"Ботев" Пд осъществи силен трансферен удар и си осигури услугите на бившия играч на ЦСКА Грегъри Нелсън. Холандецът подписа с "канарчетата" до края на...

09 октомври | 18:55
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