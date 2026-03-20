Драматичен двубой! Гришо се би геройски, но победата му се изплъзна

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби отново от кошмарния за него белгиец Рафаел Колиньон и след 6:7(3), 6:4, 6:7(6) за 2 часа и 33 минути игра отпадна още в първия кръг на Мастърс турнира в Маями. Гришо отстъпи от този съперник и на един от любимите си турнири - в Бризбейн с 0:2 сета в началото на годината, а сега не успя да вземе реванш, въпреки че се бори здравата и успехът му се измъкна в самия край.

Най-добрият ни тенисист имаше да защитава много точки в Маями, след като миналата година достигна до полуфиналите, където отпадна от Новак Джокович, но няма да го направи и ще загуби доста места в световната ранглиста, пише "Блиц".

Първият сет бе изключително равностоен, като двамата печелеха подаванията си, а Гришо записа четири гейма на нула срещу само един такъв за съперника. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който белгиецът показа по-здрави нерви и след 7-3 точки поведе в резултата.

Втората част също предложи ожесточена битка между българина и Колиньон, които разчитаха на силните си сервиси. Все пак Гришо проби белгиеца в седмия гейм и затвърди пробива за 5:3, а впоследствие и спечели с 6:4, реализирайки едва петия си сетбол, за да изравни резултата в срещата.

Оспорваният сблъсък продължи с борба гейм за гейм и в третия сет. Димитров спаси брейбол в четвъртия гейм, за да изравни за 2:2 и на свой ред реализира първата си възможност за пробив, след което го затвърди и поведе с 4:2. Двамата спечелиха на свой сервис в следващите три гейма, а в десетия Колиньон върна пробива при втория си шанс за това, след което го затвърди с гейм на нула за 6:5 в своя полза. Българинът даде само точка на съперника при своето подаване за 6:6 и вкара двубоя в решителен тайбрек.

